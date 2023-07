Sony trollea a los fans con el “anuncio” de Amazing Spider-Man 3

Sony sabe que hay miles de personas que quieren que Andrew Garfield vuelva para The Amazing Spider-Man 3, y acaba de trolearlas a todas.

Garfield debutó como el amigo y vecino Spider-Man en The Amazing Spider-Man (El asombroso Spiderman) de 2012, un reinicio un tanto torpe que se produjo como consecuencia de la cancelación de Spider-Man 4 de Sam Raimi. Reinterpretó el papel en una denostada secuela, antes de unirse a sus compañeros arácnidos para un eufórico regreso en No Way Home.

Esta última superproducción multiversal resucitó la demanda de un tercer y quizás cuarto capítulo de Garfield; tal vez llegaríamos a verle no tirarse de los pelos mientras lucha contra el crimen en la ciudad de Nueva York, o podría enfrentarle al Venom de Tom Hardy fuera del MCU, así como a otros personajes. Después de todo, Morbius ya ha formado equipo con el Buitre.

Queda por ver si la trilogía llegará a producirse, sobre todo después del reciente esfuerzo de Sony por dementar a los fans en Internet.

Sony se burla de The Amazing Spider-Man 3… y luego trollea a los fans

Sony publicó un vídeo en TikTok mostrando el póster de The Amazing Spider-Man con la leyenda: “Preparados para un anuncio importante”.

En esta breve ventana, el sueño imposible parecía al alcance de la mano… hasta que los fans fueron Rickrolleados con el 36 aniversario de “Never Gonna Give You Up”. La cuenta llegó a comentar: “Lo siento por adelantado”.

Pues bien, se ha visto casi 620.000 veces y ha acumulado miles de comentarios. “Esto me ha dolido más que el divorcio de mis padres”, escribió un usuario. “Esto duele más de lo que puedo expresar, no puedo creerte Sony”, comentó un segundo. “No tenías que hacernos esto, Sony”, escribió un tercero. “He sido Rickrolleado por Sony. Debo vengarme”, escribió también un cuarto.

Por si sirve de algo, no parece que la película esté completamente descartada: Garfield declaró al podcast Happy Sad Confused que está “definitivamente abierto” a volver a interpretar el papel. “Tendría que ser algo muy único, muy especial, y al servicio del público, al servicio del personaje”, añadió. Y cuando se trata del multiverso, todo es posible.