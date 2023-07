Spider-Man 4 con Tobey Maguire “en preparación”

Éste es probablemente el mejor rumor que verás hoy, ya que existe la posibilidad, aunque escasa, pero posibilidad al fin y al cabo, de que Spiderman 4 protagonizada por Tobey Maguire esté en desarrollo, según uno de los actores de la trilogía original.

Tobey Maguire debutó como el simpático héroe que balancea sus telarañas por el horizonte de Nueva York en 2002, en tres películas, la primera de las cuales fue posiblemente la película de superhéroes más importante de la década de 2000.

Los planes para una cuarta película fueron tristemente abandonados en 2010, pero desde que la estrella retomó su papel junto a Tom Holland y Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home, la demanda de los fans de una cuarta entrega (así como de The Amazing Spider-Man 3) ha sido constante, ya que si existe un multiverso de posibilidades, ¿por qué no?

Mientras que el próximo Spider-Man de Tom Holland está actualmente en desarrollo, el cancelado Spider-Man 4 de Maguire también estaría trabajando entre bastidores, si hemos de creer los rumores.

Una Spider-Man 4 protagonizada por Tobey Maguire podría estar en desarrollo

Thomas Haden Church interpretó a Flint Marko, alias el Hombre de Arena, en Spiderman 3, antes de unirse a la galería de villanos que regresan en No Way Home.

Y recientemente, en una entrevista para Comic Book previa al estreno de la serie Twisted Metal de Peacock, se le preguntó al actor sobre las perspectivas de un cuarto capítulo de la serie original de Spider-Man.

“Siempre ha habido una especie de… he oído rumores… de que Sam Raimi iba a hacer otra película de Spiderman con Tobey Maguire y, si eso ocurre, probablemente haría campaña para al menos hacer una aparición”, dijo.

Por supuesto, esta información debe tomarse con cautela. Añadir otro Spidey a la mezcla cuando ya tenemos a Tom Holland en acción real y a Miles Morales en el Spider-Verso podría complicarse rápidamente, y Church también afirmó que había mantenido conversaciones con Kevin Feige y Amy Pascal sobre un mayor regreso al MCU.

Sin embargo, Raimi y Maguire están abiertos a la idea. “Me di cuenta después de hacer Doctor Strange de que todo es posible, realmente todo en el universo Marvel”, dijo el director a Moviepilot.

“Me encanta Tobey. Me encanta Kirsten Dunst. Creo que todo es posible. En realidad no tengo una historia ni un plan. No sé si Marvel estaría interesada en eso ahora mismo. Ni siquiera sé lo que piensan al respecto. Realmente no he perseguido eso. Pero suena bien. Aunque no sea una película de Spiderman, me encantaría volver a trabajar con Tobey, en un papel diferente”.

Tobey Maguire, por su parte, reveló a Marvel que estaría encantado de volver, porque al fin y al cabo “¿por qué no querría hacerlo?”.