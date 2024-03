¿Tengo que leer los libros de “El problema de los 3 cuerpos” antes de ver la serie de Netflix?

Si no sabes si debes de leer los libros de El problema de los 3 cuerpos antes de ver la serie estrenada en Netflix te contamos todo lo que tienes que saber al respecto.

El argumento de El problema de los 3 cuerpos nos trae una historia enorme sobre la vida más allá de la Tierra y nos trae una epopeya de ciencia ficción que ha dejado a más de uno con la boca abierta.

Sin embargo, ¿es necesario que nos debamos de leer antes los libros para disfrutar de forma plena de la serie de Netflix? Te hacemos un repaso en profundidad.

El problema de los 3 cuerpos: ¿es necesario leer los libros para entender la serie de Netflix?

No, no hace falta leernos los libros de El problema de los 3 cuerpos para poder disfrutar por completo de la serie de Netflix.

Si no has leído los libros no te preocupes porque la adaptación de Netflix sigue el mismo hilo argumental. Es prácticamente la misma narrativa general simplemente que tiene algunos ajustes estructurales y de ritmo, un poco de simplificación científica y algunos pequeños cambios en los personajes para adaptarlo a la pantalla.

Aunque no te perderás en la historia que encontramos en la serie de Netflix, leer los libros siempre añade valor a la hora de ver la serie adaptada.

Normalmente, para poder adoptar un libro hay que ajustar y modificar varios aspectos para que sea más lógico para el espectador o de forma visual. Evidentemente, El problema de los 3 cuerpos no es diferente.

Los libros son una trilogía que te enganchan desde el principio a fin y te sumergen en la epopeya que te plantea. Claramente, si has leído los libros antes verlo adaptado siempre es bastante reconfortante ver cómo la historia toma vida de forma visual.

En resumen, sin importar la decisión que tomes de leerte los libros o ver directamente la serie de Netflix, El problema de los 3 cuerpos es una historia disfrutable.

