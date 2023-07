The Amazing Spider-Man 3: Todo lo que sabemos

The Amazing Spider-Man 3 tenía muchos planes antes de ser desechada por Sony, así que aquí tienes todo lo que sabemos sobre la película cancelada de Garfield.

Por fin se ha estrenado Spider-Man: A través del Spider-Verso, y decir que la gente esperaba esta película con impaciencia sería quedarse corto. Al igual que Spider-Man: No Way Home, la franquicia Spider-Verse reunió a toda una serie de arácnidos, entre los que se incluía, por supuesto, la versión de Andrew Garfield de principios de 2010.

La franquicia Amazing Spider-Man de Marc Webb parecía un nuevo y gran giro del personaje cuando se estrenó la primera película en 2012. Por desgracia, las cosas no continuaron así. La carrera de Andrew Garfield como Peter Parker se truncó cuando Sony desechó Amazing Spider-Man 3 y su spin-off.

Sin embargo, aún había muchos planes para la tricuela, y con Garfield haciendo cameos en muchos proyectos recientes de Spiderman, quizá esto podría reiniciar su franquicia.

¿Se hará The Amazing Spider-Man 3?

No, lamentablemente The Amazing Spider-Man 3 no se va a hacer en el momento de escribir estas líneas. Parece que lo más parecido que tendremos será la aparición de Andrew Garfield en Spider-Man: No Way Home del MCU.

Como sabemos, el 10 de febrero de 2015, antes de que el MCU presentara a Tom Holland como Spider-Man, se canceló la carrera de Garfield, a pesar de que The Amazing Spider-Man 3 ya estaba en marcha.

Esto se debió a varios factores, como la mala acogida de The Amazing Spider-Man 2 por parte de la crítica, actualmente tiene una puntuación del 51% en Rotten Tomatoes, y el bajo rendimiento en taquilla, con una apertura de sólo 91 millones de dólares en su primer fin de semana.

También fue en la época de la debacle Fox-MCU-Disney, y con Marvel queriendo llevar a Spiderman a su universo cinematográfico, parecía inevitable que Garfield, que había estado interpretando el papel con Sony, tuviera que colgar la máscara.