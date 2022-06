The Last of Us Parte 3: rumores de la historia, filtraciones y más

A un año de la salida de The Last of Us parte 2, los fans están empezando a poner el foco de atención a una posible parte 3 de esta saga tan icónica dentro del mundo de los videojuegos. Aquí te traemos todas las filtraciones, rumores y más sobre The Last of Us Parte 3.

Sin duda alguna, The Last of Us Parte 2 fue uno de los juegos más esperados de la última década, fruto de la increíble popularidad del primer juego y que dejó maravillado al mundo de los videojuegos.

A pesar de que la parte 2 trajo bastantes polémicas, la crítica sigue alabándolo como la primera parte. A pesar de su crudeza y giros de guion descorazonadores se considera una gran continuación de la saga.

No obstante, el final nos dejó muchos temas abiertos con Ellie permitiendo que Abby siguiese viva y con Dina desapareciendo después de que Ellie le pidiese que se quedase con ella. Con tanto en el aire parece que tendríamos una parte 3 en The Last of Us y aquí está todo lo que sabemos hasta el momento.

¿Hay rumores o filtraciones sobre The Last of Us parte 3?

En abril de 2021, Neil Druckmann, director creativo de la segunda parte, confirmó oficialmente que había un borrador de la historia para una tercera entrega. Sin embargo, el desarrollo todavía no está activo.

Según cuenta Oops Leaks, reconocido filtrador, Naughty Dog está trabajando activamente en varios proyectos en este momento, incluido The Last of Us Parte 3: “el esquema del guion está listo, pero el estudio está absorto en el desarrollo de proyectos antes mencionados”.

Sin embargo, confirmando lo que ya sabíamos, sigue explicando: “es posible que el desarrollo comience más rápido de lo esperado debido a la expansión del estudio”.

The Last of Us Part III Nothing but official statements from the studio, the outline of the script is ready, but the studio is engrossed in the development of the aforementioned projects. It is possible that development will begin faster than expected due to studio's expansion. — Oops Leaks (@oopsleaks) March 31, 2022

Por supuesto, parece inevitable que el tercer juego retome la historia de Ellie. Quizás, en esta ocasión, gire en torno a su relación con Dina mientras que podríamos tener un giro de guion con Abby.

Asimismo, el hecho de que Druckmann se haya tomado su tiempo para hacer la tercera parte es muy buena para los fans de la saga.

¿Hay una fecha aproximada de lanzamiento?

Dado que el juego no estaba en desarrollo en primavera de 2021, aún faltará algunos años para cualquier lanzamiento.

El juego original se lanzó en 2013 pero la secuela no se lanzó hasta en 2016 y luego lanzada en 2020 tras varios retrasos. Si seguimos dichos patrones lo más seguro es que pase un tiempo antes de que sepamos algo de la fecha de lanzamiento.

¿En qué está trabajando Naughty Dog actualmente?

Durante el Summer Game Fest, Naughty Game confirmó el remake de The Last of Us original y que se lanzará el 2 de septiembre para PlayStation 5. En una fecha más lejana saldrá para PC.

Podéis consultar todos los detalles aquí.

Paralelamente, supimos que el equipo estaba trabajando en el multijugador de TLOU que será un juego completamente independiente. Esto significa que tendrá su propio lore y podría traernos mucha más información sobre el mundo en el que se basa el juego. Podéis encontrar más información aquí.

Por supuesto, a medida que vayan saliendo más información actualizaremos la noticia. ¡Estad atentos!