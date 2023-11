Welcome to Derry, precuela de IT: fecha de estreno, trama, reparto y más

La popular saga de terror IT tendrá una serie de televisión a modo precuela, así que aquí está todo lo que sabemos sobre la próxima serie, titulada Welcome to Derry.

Stephen King publicó por primera vez su novela ‘Eso’ en 1986. Desde entonces, la historia del payaso Pennywise se ha convertido en uno de los relatos de terror más conocidos de todos los tiempos.

El personaje fue llevado a la gran pantalla por primera vez en 1990. Más recientemente, tuvo su nueva versión y alcanzó un éxito tanto comercial como de crítica con las dos películas: Capítulo 1 y Capítulo 2.

Y aunque todavía no se ha anunciado una tercera película, sabemos que se está trabajando en una serie de televisión precuela.

Sin más preámbulos, aquí están todos los detalles que sabemos hasta ahora sobre la serie precuela.

Fecha de estreno de Welcome to Derry: ¿Cuándo se estrenará?

Aunque no hay una fecha de estreno concreta para la precuela de It, Welcome to Derry, sí sabemos que se estrenará en algún momento de 2025.

Según un nuevo informe de Variety, la programación de HBO 2024 ha sufrido algunos retrasos significativos, lo que significa que series como Welcome to Derry están sufriendo retrasos adicionales.

Mantendremos esta sección actualizada a medida que recibamos nueva información.

Trama de Welcome to Derry

Según Variety, Welcome to Derry tendrá lugar en los años sesenta y precederá a los acontecimientos de IT: Capítulo 1. También se dice que la serie se centrará en los orígenes del payaso Pennywise y en cómo llegó a convertirse en un tormento para la ciudad y sus habitantes.

Aparte de esto, no se han dado a conocer detalles concretos sobre la trama. Actualizaremos esta sección cuando dispongamos de más información.

La serie se estrenará en la nueva plataforma de streaming de HBO Max.

Reparto de Welcome to Derry: ¿quién estará?

Aunque los detalles de los personajes se mantienen en secreto, en abril de 2023, HBO Max añadió cuatro miembros al reparto.

Según Variety, Taylour Paige, de Zola, Jovan Adepo, de Watchmen, Chris Chalk, de Perry Mason, y James Remar, de Dexter, se han unido al reparto.

Aunque de momento no hay detalles sobre los personajes, dado que la serie se situará antes de los acontecimientos de la primera película de It, es poco probable que veamos regresar a alguno de los miembros del Club de los Perdedores original.

Y aunque todavía no sabemos quién interpretará al malhumorado y retorcido villano Pennywise, hay rumores de que Bill Skarsgård volverá a interpretar su papel.

En cuanto a quién está detrás de las cámaras, la serie -que comenzó su producción en marzo de 2022- contará con la producción ejecutiva de Andy Muschietti, Barbara Muschietti y Jason Fuchs.

Andy Muschietti tiene mucha experiencia con la franquicia al haber dirigido las películas de 2017 y 2019 IT: Capítulo 1 e IT: Capítulo 2.

Además de esto, se confirmó que Jason Fuchs servirá como co-showrunner del proyecto junto a Brad Caleb Kane.

Tráiler de Welcome To Derry

Por desgracia, Welcome to Derry aún no tiene tráiler ni imágenes fijas. Dado que aún se encuentra en las primeras fases de producción, es poco probable que veamos imágenes de la precuela televisiva de IT hasta dentro de algún tiempo.

Sin embargo, no dejes de visitarnos más adelante para conocer las últimas noticias y detalles de la próxima precuela de IT.

