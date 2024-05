Una nueva película de El Señor de los Anillos está en desarrollo y trae de regreso a Gollum

Han anunciado una nueva película de ‘El Señor de los Anillos’, la cual va a traer de regreso a Gollum, el icónico villano de la saga creada por J. R. R. Tolkien.

El CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, anunció la noticia durante una conferencia de prensa: habrá una nueva película de El Señor de los Anillos. Acá se mencionó que Peter Jackson lideraría el proyecto junto a los guionistas Fran Walsh y Philippa Boyens.

Aunque se indicó que la película estaba en las primeras etapas de desarrollo y aún no tenía título, todo cambió cuando el estudio emitió un comunicado de prensa. La próxima película de El Señor de los Anillos se enfocará en el Gollum, interpretado por Andy Serkis, y el título provisional es ‘Lord of the Rings: The Hunt for Gollum‘ que en español sería “El Señor delos Anillos: La caza de Gollum”.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Además del regreso de Serkis al papel, está previsto que dirija la película. Mientras tanto, Walsh, Boyens y Jackson -quien dirigió la trilogía original y las películas de El Hobbit- “participarán en cada paso del proyecto“.

Esto confirma informes anteriores que afirmaban que en lugar de hacer un reboot de la trilogía cinematográfica original, la nueva tanda de películas “explorará historias aún por contar” de la serie de libros de fantasía de J. R. R. Tolkien.

El trío productor dijo en un comunicado: “Es un honor y un privilegio viajar de nuevo a la Tierra Media con nuestro buen amigo y colaborador, Andy Serkis, que tiene asuntos pendientes con ese apestoso: ¡Gollum!“.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“Como fans de toda la vida de la vasta mitología del profesor Tolkien, ¡estamos orgullosos de trabajar con Mike De Luca, Pam Abdy y todo el equipo de Warner Bros. en otra aventura épica!“, agregaron.

Cabe señalar que la serie de Amazon Prime Video, Los Anillos de Poder, no está conectada con el universo cinematográfico de El Señor de los Anillos de Jackson, a pesar de algunas confusiones.

Según The Hollywood Reporter, Jackson y Walsh se sentían “frustrados” de que tantos fans pensaran que estaban involucrados en la serie. Y puesto que Amazon planea desarrollar su mundo televisivo de El Señor de los Anillos, es muy posible que las dos versiones tengan que competir entre si.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Dado el éxito previo de las películas de Jackson, no sorprende que haya una nueva producción centrada en Gollum. Esta se programó para 2026. Naturalmente, los fans están emocionados, aunque algunos otros creen que es totalmente innecesario.

“¡Serkis en acción!“, comentó uno en X/Twitter, mientras que otro expresó: “Suena asombroso“. Un tercero agregó: “¡Esto es realmente emocionante!“.

WARNER BROS. Gollum es uno de los personajes más populares de El Señor de los Anillos. Tiene sentido que la próxima película se enfoque en él.

La trilogía de Jackson de El Señor de los Anillos se ha convertido en todo un clásico para los amantes del séptimo arte, no solo por las actuaciones, los efectos y los hermosos paisajes, sino por lo fieles que son al material original. En el caso de El Hobbit… Digamos que cumplen pero no llegan al nivel de las tres primeras películas. Ahora solo falta esperar y tener los dedos cruzados para que esta nueva película cumpla con las expectativas.

El artículo continúa después del anuncio.