Calendario de Pokémon Go de julio de 2022: todos los eventos actuales y próximos

¡Eso es todo lo que necesitas saber sobre el calendario de eventos de julio para Pokémon Go!

Hay cuatro incursiones especiales que esperar en Pokémon Go este mes, que enumeramos a continuación:

Un evento misterioso tendrá lugar a finales de julio y, aunque no sabemos qué esperar ni cómo se llama, sí sabemos que contará con algunos debuts de Pokémon y nuevas aventuras.

Al igual que con los otros eventos Go Fest presenciales, también habrá una historia de investigación especial para completar, bonificaciones para disfrutar y oportunidades para tomar fotografías del mundo real para los asistentes.

El segundo evento presencial de Pokémon Go Fest del año se lleva a cabo en Seattle . Este contará con el debut de Buzzwole, y hay otra oportunidad de atrapar a Shaymin forma Cielo.

Pokémon Go Fest: Seattle (del 22 al 24 de julio)

Niantic ha confirmado que el próximo evento del Día de la Comunidad de Pokémon Go se llevará a cabo el 17 de julio y Starly, será el protagonista principal.

Día de la comunidad de Pokémon Go Starly (17 de julio)

Durante el evento de aniversario, también habrá un fin de semana de batalla centrado en el Team Go Rocket. Latios Oscuro debutará junto a Giovanni , mientras que las alineaciones de los otros líderes también se verán sacudidas.

Fin de semana de Team Go Rocket (del 9 al 10 de julio)

Para celebrar el sexto aniversario de Pokémon Go, habrá un evento especial que se centrará en la entrada número 6 de la Pokédex, ¡Charizard! Esperamos investigación de campo temática, investigación cronometrada y nuevas apariciones salvajes.

Evento de aniversario de Pokémon Go (del 6 al 12 de julio)

Después del evento mundial Pokemon Go Fest 2022 en junio, hay tres eventos presenciales en todo el mundo, ¡y el primero es en la capital de Alemania, Berlín !

Pokemon Go Fest: Berlín (1 al 3 de julio)

A continuación, encontrarás información sobre todos los eventos importantes que tendrán lugar en julio de 2022 en Pokémon Go, así como detalles sobre las horas destacadas, los días de la comunidad y los avances de investigación que puedes disfrutar.

Seis años después de su lanzamiento, Pokémon Go todavía tiene una comunidad muy leal de jugadores de todo el mundo que inician sesión todos los días para atraparlos a todos y luchar con amigos. Una gran razón para ello son los eventos regulares que Niantic organiza en el juego.

¿Qué eventos tendrán lugar en Pokémon Go en julio de 2022? Tenemos una lista completa de fechas clave para agregar a tu calendario, desde Días de la comunidad hasta Horas destacadas y eventos especiales únicos.

by María Pastoriza