Las cartas TCG Pokémon del Museo Van Gogh se agotaron antes de ser lanzadas

The Pokémon Company

Malas noticias entrenadores: Las cartas TCG Pokémon en colaboración con el Museo Van Gogh se agotaron antes de su lanzamiento en parte debido a los revendedores y The Pokémon Company ha tenido que perdir disculpas públicas.

No hace mucho, The Pokémon Company reveló que estaba preparando una colaboración con el Museo Van Gogh, con una exposición especial y productos temáticos.

Por desgracia, el museo se vio acosado por los revendedores. Multitudes de personas acudieron a la tienda de regalos del este lugar para hacerse con todos los productos disponibles.

Ahora, The Pokémon Company ha emitido una disculpa oficial a los fans que esperaban conseguir merchandising y ha revelado que todos los productos de la colección se han agotado.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Las disculpas después de agotarse las cartas TCG Pokémon del Museo Van Gogh

El 29 de septiembre de 2023, la cuenta oficial de Pokemon en Twitter/X emitió el siguiente comunicado:

“Pedimos disculpas a todos los fans que esperan con impaciencia nuestro lanzamiento de hoy del Centro Pokémon x Museo Van Gogh“.

El mensaje continuaba y decía: “Debido a la abrumadora demanda, todos nuestros productos de esta colección se han agotado. Entendemos que esto es decepcionante para muchos que estaban buscando en nuestro correo electrónico oficial y canales de medios sociales para obtener orientación sobre cómo y cuándo comprar.”

Por desgracia, parece que muchos de los productos de la colaboración Van Gogh, como el cuadro “Sunflora inspired by Sunflowers”, se han agotado por completo. Sin embargo, parece que Pokémon sigue intentando reponer existencias de un producto concreto.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“Estamos trabajando activamente en formas de proporcionar más tarjetas promocionales de ‘Pikachu con sombrero de fieltro gris’ a los fans que compren en el Centro Pokémon en el futuro. Los detalles se darán a conocer más adelante“.

La compañía cerró un comunicado agradeciendo a los fans su comprensión y apoyo.

Sin embargo, esta declaración no impidió que muchos fans se sintieran decepcionados con el resultado general, y muchos culparon a The Pokñemon Company por no almacenar suficientes productos para satisfacer la demanda.

“Es una locura que una empresa con tanto dinero y tantos clientes dispuestos no produzca suficientes productos ni siquiera para intentar satisfacer la demanda“, dijo un usuario, y ofreció formas de evitar situaciones como esta en el futuro.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Otros, en cambio, dirigieron sus frustraciones a los revendedores y bots que plagaron la colaboración. Con respecto a la reventa, Joe Merrick, de Serebii.net, dijo: “Me imagino que todo esto hará que no volvamos a tener colaboraciones interesantes en el futuro y, desde luego, ninguna con cartas promocionales del TCG. Eso es lo que parece molestar a esta gente. No les importa Pokémon. No les importa la comunidad“.

Esperamos que la situación puede regularse y vuelvan a lanzar más lotes con estas cartas tan especiales de colección que muchos entrenadores desean tener. Cualquier novedad, te dejaremos saber.

El artículo continúa después del anuncio.