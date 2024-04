¿Está disponible Necrozma en Pokémon Go?

Necrozma fue la portada Legendaria de Pokémon Ultrasol y Ultraluna, pero ¿ha llegado esta poderosa criatura a Pokémon Go?

Necrozma es un Pokémon legendario de tipo Psíquico de la Generación 7 relacionado a los temibles Ultraentes. Tiene tres formas que cambian su tipo, lo que implica fusionarse con otros Pokémon legendarios o usar movimientos Z.

Niantic presentó un avance que podría ser la llegada de Necrozma a Pokémon Go, pero ¿puedes atraparlo en el juego?

¿Puedes atrapar a Necrozma en Pokémon Go?

No, Necrozma no está disponible actualmente en Pokémon Go. Esto se aplica a todas sus formas y variantes shiny.

Sin embargo, parece que Necrozma se añadirá pronto a Pokémon Go. Niantic utilizó el eclipse solar para promocionar la llegada de un Pokémon eclipse al juego, que muchos creen que es una referencia a Necrozma.

Dado que Necrozma es un Legendario de Pokémon Sol y Luna con formas alternativas inspiradas en eclipses solares y lunares, el anuncio y el momento en el que se ha producido entusiasmó a los fans de la franquicia.

El tráiler termina con el logo del próximo Pokemon Go Fest 2024. Esto ha llevado a los entrenadores a creer que Necrozma aparecerá durante este evento, posiblemente como jefe de Incursión. Recordemos que este evento se realizará en Madrid, por lo que la nueva criatura podría verse primero en tierras españolas.

Otro de los principales interrogantes es si Necrozma llegará con todas sus formas, ya que puede fusionarse con Solgaleo para la forma melena crepuscular, y con Lunala para la forma alas del alba. Por último, puede convertirse en Ultra Necrosma con un Ultranecrostal Z equipado.

Actualizaremos este artículo a medida que sepamos más información sobre este nuevo Pokémon en el título para moviles, así que no te olvides de visitarlo periódicamente si quieres conocer todas las novedades.