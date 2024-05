Cómo capturar a Marshadow en Pokémon Go y ¿puede ser shiny?

Marshadow llegará pronto a Pokémon Go, por lo que aquí te explicamos cómo capturarlo y si puedes encontrar su variante shiny.

Pokémon Go sumó distintos Pokémon singulares a lo largo de los años como Celebi, Shaymin, Darkrai y muchos más. Ahora Marshadow se unirá durante el evento del Festival de Pokémon Go 2024.

Los jugadores se preguntan cómo pueden conseguir este Pokémon de tipo Lucha/Fantasma de la región de Alola y si puede ser Shiny o no, así que aquí está todo lo que necesitas saber.

Cómo conseguir a Marshadow en Pokémon Go

Como Pokémon singular especial, Marshadow solo estará disponible a través de ciertos eventos.

El primer evento en el que los entrenadores podrán encontrarse con Marshadow es la celebración del Pokémon Go Fest 2024. Los entrenadores que compren entradas para los eventos presenciales de Sendai, Madrid o Nueva York tendrán acceso a una misión de investigación especial que les permitirá encontrarse con Marshadow.

Por suerte, Marshadow no se limitará a los eventos presenciales. Los entrenadores que participen en Go Fest 2024: Global también podrán comprar una entrada para acceder a la misma misión de Investigación especial.

El Go Fest 2024: Sendai dará comienzo el 30 de mayo de 2024, y el evento global en línea de dos días de duración terminará el 13 de julio de 2024, por lo que los jugadores tendrán muchas oportunidades de capturar un Marshadow en el juego.

¿Puede ser shiny Marshadow en Pokémon Go?

Actualmente, no se sabe si Marshadow estará disponible como Shiny o no durante su debut en el evento Go Fest 2024.

En el pasado, grandes eventos como este ofrecieron a los entrenadores la oportunidad de comprar tickets de Investigación Maestra, que dan lugar a encuentros con Pokémon Shiny.

Estadísticas y ataques de Marshadow en Pokémon Go

Como Pokémon dual de tipo Lucha/Fantasma, Marshadow posee resistencia contra los tipos Venenoso, Roca, Normal, Lucha y Bicho, mientras que es débil ante Volador, Fantasma, Psíquico y Hada; y tiene las siguientes estadísticas en el juego:

Ataque Defensa Firmeza CP 265 190 207 4217

Ataques rápidos

Ataques cargados

Forcejeo (Normal)

Eso es todo lo que sabemos por ahora sobre Marshadow en Pokémon Go. Recuerda guardar este artículo y visitarlo regularmente ya que lo actualizaremos a medida que tengamos más información sobre esta criatura.

