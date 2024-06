Cómo conseguir a Pikachu corona sol y luna en Pokémon Go: ¿puede ser shiny?

Si te estás preguntando cómo podemos conseguir a Pikachu Corona Sol y Luna en Pokémon Go te explicamos todo lo que tienes que saber al respecto.

Con cada evento especial en Pokémon Go Pikachu saca sus mejores galas para ir en sintonía con él. Y es que, en esta ocasión, no podía ser menos y podremos capturarlo con un gorrito de un sol o luna según el hábitat que esté activo en ese momento en el juego.

En el caso de que lo quieras añadir a tu colección de disfraces de Pikachu te echamos una mano con todos lo detalles. Sigue leyendo.

Contenido

Cómo capturar a Pikachu Corona Sol y Luna

Podremos capturar a Pikachu Corona Sol y Luna en estado salvaje durante el evento global de Pokémon Go Fest 2024 que se celebrarán los días 13 y 14 de julio de 2024. Durante esos días encontraremos al Pokémon de tipo eléctrico con más frecuencia ataviado con la coronita.

Asimismo, a Pikachu Corona Sol lo encontraremos en el hábitat Prado al Alba, mientras que la versión Corona Luna estará disponible en el de Anochecer Escalofriante.

Igualmente, ambas versiones de Pikachu estarán disponibles como jefes de incursiones en la categoría de 1 estrella para asegurarte de que salen con mejores estadísticas.

No obstante, y por si fuese poco, todos aquellos jugadores que asistan a Sendai, Madrid y Nueva York durante el Go Fest 2024 también lo encontrarán. No obstante, aparecerán en un hábitat completamente diferente.

Los Pikachu Corona Sol y Corona Luna también podrán ser obtenidos por aquellos que asistan a los eventos especiales del Go Fest 2024 en Sendai, Madrid y Nueva York. Sin embargo, ten en cuenta que, al igual que en el evento Global, cada uno puede encontrarse en un hábitat diferente.

¿Los Pikachu Corona Sol y Corona Luna pueden ser Shiny?

¡Sí! Tanto Pikachu Corona Sol y Corona estarán disponibles en su versión shiny o variocolor en Pokémon Go. Asimismo, la probabilidad de shiny estarán aumentadas durante el Go Fest.

Del mismo modo, recuerda que los Pokémon salen shiny según la probabilidad. Es decir, a más encuentros tengamos como un Pokémon más posibilidades tendremos de encontrarlo en su variante. Te recomendamos que hagas clic en cada Pikachu que encuentres, aunque no tengas intención de capturarlo para aumentarlas.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber al respecto. No dejes de visitarnos para estar al día de todo lo que ocurre en Pokémon Go y en tus otros videojuegos favoritos.