Cómo capturar a Pansear en Pokémon Go y ¿puede ser Shiny?

Pokémon Go cuenta con una gran variedad de craituras exclusivas de cada región, entre los que se incluye a Pansear de la quinta generación. A continuación te contamos cómo puedes encontrarlo en Pokémon Go y si puede ser Shiny o no.

Pansear es un Pokémon de tipo Fuego introducido en la región Unova de la quinta genración y que puede evolucionar en el ardiente Simisear.

A continuación te contamos cómo encontrar a Pansear en Pokemon Go, cómo evolucionarlo a Simisear y si puede ser Shiny o no.

Cómo capturar a Pansear en Pokémon Go

Pansear puede encontrarse en estado salvaje, pero este mono de tipo Fuego sólo puede aparecer en Europa, Oriente Medio, África y la India.

El Pokémon de la región Unova es exclusivo de regiones. Esto significa que solo puede encontrarse en determinadas regiones del mundo.

Para aquellos que no vivan en ninguna de esas zonas, es una buena idea estar atentos a eventos especiales como el Día de la Comunidad o las Incursiones. Además, los eventos especiales son buenas alternativas para aquellos que necesiten Pokémon exclusivos de una región.

Por suerte, Pansear se puede encontrar como encuentro de Incienso aumentado durante el evento Maravillas Naturales. Además, se puede encontrar en todo el mundo, independientemente de si has comprado una entrada para el evento, por lo que aquellos que se encuentren fuera de su región habitual podrán atrapar a este raro tipo Fuego.

Sin embargo, cabe destacar que Pansear y sus homólogos serán mucho más difíciles de encontrar para aquellos que no hayan comprado entradas para el evento Maravillas Naturales.

Cómo evolucionar a Pansear en Simisear en Pokémon Go

Pansear solo tiene una evolución. Para evolucionarlo en Simisear, solo tienes que alimentarlo con 50 Caramelos y darle una Piedra Unova.

The Pokémon Company Este es Simisear, la evolución de Pansear.

¿Está disponible la versión shiny de Pansear en Pokémon Go?

Sí, Pansear se puede encontrar como Shiny en Pokémon Go. Su versión variocolor hizo su debut allá por 2022, por lo que los entrenadores llevan tiempo pudiendo encontrar esta versión especial.

Los entrenadores que vivan fuera de Europa, Oriente Medio, África e India y deben aprovechar su limitada disponibilidad antes de que el evento finalice el lunes 25 de marzo de 2024 a las 20:00 hora local, así que no pierdas tiempo y manos a la obra.

