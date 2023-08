Cómo conseguir a Mega Rayquaza en Pokémon Go: Meteoritos, movimiento específico y más

El Pokémon Go Fest 2023 nos traerá a Mega Rayquaza y para que no te pierdas nada te contamos todo lo que tienes saber sobre ello.

La historia de Mega Rayquaza en Pokémon es complicada. La primera vez que estuvo disponible fue en Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa. Sin embargo, era tan fuerte en la escena competitiva que la organización tuvo que banear al Pokémon.

Con menos revuelo, Mega Rayquaza se estrena en Pokémon Go aprovechando el Go Fest 2023. Si quieres capturar al legendario solo tienes que seguir leyendo.

The Pokémon Company

Cómo conseguir a Mega Rayquaza en las incursiones del Go Fest 2023

Para poder capturar a Mega Rayquaza en Go Fest 2023 deberemos de participar en el Pokémon Go Fest 2023. Sin embargo, el Pokémon debutará primero en los eventos de Londres, Nueva York y Osaka.

El artículo continúa después del anuncio.

En los eventos de dichas ciudades, Mega Rayquaza aparecerá en todas las incursiones durante las horas específicas. No obstante, solo los jugadores con la entrada para Go Fest podrán conseguir Mega Energía para Rayquaza.

El resto de jugadores que no acudan a ellas deberán de esperar hasta el Go Fest global del 27 de agosto.

Cómo evolucionar a Mega Rayquaza en Pokémon Go

Para poder evolucionar a Mega Rayquaza deberemos de enseñarle Ascenso draco, es decir, el movimiento característico de los Pokémon de tipo Dragón. Este proceso es muy similar a lo que teníamos que hacer en Pokémon Rubí Omega y Zafiro Alfa.

El artículo continúa después del anuncio.

Cómo conseguir un Meteorito en Pokémon Go

Niantic

El objeto de Meteorito es exclusivo para enseñar a Mega Rayquaza el movimiento Ascenso draco.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Los usuarios que tengan una entrada para el Go Fest en Londres, Nueva York y Osaka podrán conseguir un Meteorito, así como aquellos que completen una Tarea de Investigación Especial durante el evento Global.

Si no puedes asistir a las ciudades mencionadas anteriormente no te preocupes porque puedes participar en el Pokémon Go Fest Global el 27 de agosto de 2023. Este evento incluye una Historia de Investigación Especial que nos recompensará con el objeto de Meteorito tras completar ciertas tareas.

Bonificaciones por el evento

Para celebrar la llegada de Mega Rayquaza viene con un montón de modificaciones dentro del juego. Una de ellas es que su Meganivel aumentará cuantas más veces Megaevolucione.

El artículo continúa después del anuncio.

Cuando Rayquaza está Megaevolucionado, al capturar Pokémon de tipo Volador, Dragón o Psíquico les otorgará XP adicional, caramelos y una mayor probabilidad de conseguir Caramelos XL.

Finalmente, Mega Rayquaza otorga bonificaciones en combate. En los Combates de Gimnasio o Incursión, los ataques de los Pokémon de otros Entrenadores que se encuentren en la misma zona infligirán más daño. Igualmente, el daño se incrementará si los ataques son de tipo Volador, Dragón o Psíquico.

El Pokémon Go Fest 2023 de Londres y Osaka tendrán sus eventos entre el 4 y el 6 de agosto, mientras que el de Nueva York se celebrará del 18 al 20 de agosto. El Pokémon Go Fest 2023 Global tendrá lugar el 27 de agosto.