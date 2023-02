Cómo conseguir a Regirock, Regice y Registeel gratis en Pokémon Go

Los jugadores pueden conseguir un encuentro gratis con Regirock, Regice y Registeel en Pokémon Go como parte del evento Go Tour: Hoenn que se celebra en Las Vegas, aunque no asistan.

El evento Pokémon Go Tour: Hoenn Las Vegas ya está activo, y jugadores de todo el mundo se han reunido para pasar un fin de semana capturando Pokemon y uniéndose a Incursiones. El evento presencial es solo una de las dos grandes celebraciones de la comunidad que contará con especies de Gen 3.

Además del evento de Las Vegas, el evento global Pokémon Go: Tour Hoenn tendrá lugar del 25 al 26 de febrero de 2023. Ambos eventos usarán las mismas entradas y ofrecerán batallas de Incursión de Groudon Primigenio y Kyogre Primigenio, junto con nuevas Investigaciones Especiales, objetos Destacados y encuentros salvajes.

Sin embargo, aquellos que no hayan podido asistir al evento presencial de Las Vegas aún pueden formar parte de la acción, ya que actualmente es posible reclamar tres códigos de evento desde cualquier parte del mundo.

Cómo conseguir un código de encuentro gratis de Regirock, Regice y Registeel en Pokémon Go

Según ha compartido LeekDuck en Twitter, los jugadores pueden reclamar actualmente tres códigos de investigación cronometrada gratuitos del evento Pokemon Go Tour: Hoenn. Estos códigos concederán encuentros con los legendarios Regirock, Registeel y Regice cuando se completen.

A continuación encontrarás los tres códigos para cada investigación cronometrada gratuita:

Regirock: 6X4H9UCA8F7TT

Regice: YKG5ZPC4SLXAX

Para completar cada Investigación Cronometrada, los jugadores de Pokémon Go tendrán que completar lo siguiente:

Leyendas: #377

Completa x3 tareas de Investigación de campo – x377 Polvo estelar

Haz un lanzamiento excelente – x377 XP

Recompensas: x1 Baya Razz Dorada, Encuentro gratis con Regirock en Pokémon Go

Leyendas: #378

Completa x3 tareas de Investigación de campo – x378 Polvo estelar

Haz un lanzamiento excelente – x378 XP

Recompensas: x1 Baya Razz Dorada, Encuentro gratis con Regice

Leyendas: #379

Completa x3 tareas de Investigación de campo – x379 Polvo estelar

Haz un lanzamiento excelente – x379 XP

Recompensas: x1 Baya Razz Dorada, Encuentro gratis con Registeel

Esto es todo lo que sabemos sobre el evento de Hoenn.