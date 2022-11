Pokémon ha revelado el nuevo Pokémon fantasma llamado Gimmighoul y ha anunciado que los jugadores de Pokémon Go podremos conseguir la forma andante dentro del juego. Si quieres saber cómo sigue leyendo.

Tras terminar el último evento del Día de la Comunidad con Dratini en Pokémon Go, los entrenadores podíamos recibir monedas doradas al girar las poképaradas. Y esta rara animación no era más que un adelanto de Gimmighoul, un nuevo Pokémon que estará disponible en Pokémon Escarlata y Púrpura.

No obstante, se ha indicado que la nueva criatura también estará disponible en Pokémon Go en su forma andante en un futuro próximo. Y para que no te pierdas cómo hacerlo, aquí está todo lo que sabemos para lanzarle a Gimmighoul una pokéball en Pokémon Go y atraparlo.

Cómo conseguir la forma andante de Gimmighoul en Pokémon Go

Tras la revelación de Gimmighoul, The Pokémon Company anunció que los entrenadores de Pokemon Go podríamos atrapar la versión andante de Gimmighoul en la aplicación para móviles.

Sin embargo, tendremos que esperar hasta 2023 para poder tenerlo dentro de nuestro equipo.

Según una publicación en el blog de Pokémon Go, los entrenadores podremos vincular nuestras cuentas de Pokémon Go con el juego de Escarlata y Púrpura en algún momento de 2023. Después de hacerlo, Gimmighoul versión andante ya estaría disponible para conseguirlo.

Para saber más sobre la vinculación de las cuentas tienes toda la información disponible aquí.

Un adenlanto muy inusual

Esta no es la primera vez que Pokémon Go celebra un evento importante con un título principal de Pokémon. Los usuarios que han jugado a Pokémon Go desde 2018 probablemente recordarán el evento en el que Meltan hizo primero su aparición en el juego para móviles.

De forma similar a este evento, Meltan fue anunciado durante uno de los eventos del Día de la Comunidad de Pokémon Go. Además, los entrenadores podían capturar y evolucionar a Melta en Pokémon Go y luego transferir a Melmetal a Pokémon Home para llevarlo a otros juegos.

Aunque parece que hay algunas diferencias en lo que respecta a los eventos de Gimmighoul y Meltan en Pokemon Go, en general deberían funcionar de forma similar. Por ahora, esto es todo lo que sabemos sobre cómo podemos atrapar a Gimmighoul en Pokémon Go.