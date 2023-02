Pokémon Sleep y Pokémon Go Plus +: lanzamiento y cómo funciona

Después de años de espera, Pokémon Sleep finalmente verá la luz, ya que se confirmó que la aplicación móvil se lanzará en el verano de 2023.

La elusiva aplicación de seguimiento del sueño Pokémon Sleep se anunció por primera vez en mayo de 2019, con un lanzamiento original planeado para algún momento en 2020, aunque eso nunca sucedió.

Si bien algunos fans estaban preocupados de que la aplicación nunca llegaría, se reveló durante la retransmisión del Pokémon Presents el 27 de febrero que Pokémon Sleep todavía está en camino, y no hay que esperar mucho, ya que tiene una ventana de lanzamiento de verano de 2023.

¿En qué consiste Pokémon Sleep?

El Pokemon Presents también reveló algunas imágenes nuevas de la aplicación y cómo funciona: el juego se desarrolla en una pequeña isla donde investigarás los patrones de sueño de Pokémon con la ayuda de un amigable Snorlax y un profesor llamado Neroli.

Para jugar, colocarás tu iPhone o móvil Android junto a tu almohada por la noche para realizar un seguimiento de tu sueño. Cuando te despiertes, se te dará una puntuación y un estilo de sueño que influirá en los Pokémon que aparecen alrededor de Snorlax.

Pokémon Sleep se lanzará con Pokémon Go Plus +

También se confirmó que un nuevo dispositivo llamado Pokemon Go Plus + se lanzará el 14 de julio de 2023.

Este pequeño dispositivo se puede vincular a tu teléfono mediante Bluetooth y hará un seguimiento de tu sueño con solo presionar un botón, momento en el que te pedirá que te duermas o te despiertes con la adorable voz de Pikachu.

Pokémon Go Plus + se puede usar como el Pokémon Go Plus original, que gira Poképaradas cuando las pasas y atrapa Pokémon sin necesidad de desbloquear tu teléfono.

Iremos actualizando este artículo con toda la información sobre Pokémon Sleep.