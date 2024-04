Guía de incursión de Stakataka en Pokémon Go: Debilidades y mejores counters

Algunos de las Ultraentes que faltaban están por fin apareciendo en Pokémon Go durante un evento especial. Si estás buscando enfrentarte a Stakataka, te presentamos las guía de incursión de este Pokémon y las estrategias más efectivas para vencerlo sin complicaciones en combate, inluyendo debilidades y mejores counters.

Las Ultraentes son criaturas de aspecto peculiar que se presentaron por primera vez en la región de Alola en 2017, con el lanzamiento de Pokémon Sol y Luna.

Dado que algunas de estas criaturas aún no han hecho su aparición en Pokémon Go, Niantic ha decidido incorporar a Blacephalon y Stakataka al juego durante el próximo evento llamado ‘Ultra Space Wonders’. Del 23 de mayo al 1 de junio de 2024, los jugadores del hemisferio oriental tendrán la oportunidad de encontrar y atrapar a Stakataka.

Debilidades de Stakataka en Pokémon Go

Dado que Stakataka es un Ultraente de tipo Roca/Acero, es vulnerable a movimientos de tipo Agua y especialmente susceptible a ataques de tipo Tierra y Lucha. Es importante tener esto en consideración al armar tu equipo.

No obstante, su combinación de tipos excepcional le otorga una resistencia notable contra muchos otros tipos, incluyendo Roca, Bicho, Psíquico, Hielo, Dragón, Hada, Normal, Volador y Veneno. Por lo tanto, es recomendable evitar usar movimientos de estos tipos, ya que no causarán mucho daño.

Mejores counters de Stakataka en Pokémon Go

Estos son los mejores counters que podrás usar en batalla:

POKÉMON IMAGEN MEJORES MOVIMIENTOS Groudon Primigenio Disparo Lodo y Filo del Abismo Mega Garchomp Disparo Lodo y Tierra Viva Mega Heracross Contraataque y A bocarrajo Mega Blaziken Contraataque y Onda Certera Excadrill Oscuro Bofetón Lodo y arenas Ardientes Machamp Oscuro Contraataque y Puño Dinámico Terrakion Doble Patada y Espada Santa Keldeo Patada Baja y Espada Sagrada Lucario Contraataque y Esfera Aural Conkeldurr Contraataque y Puño Dinámico

La lista anterior incluye Megas, Legendarios, Oscuros y Pokémon comunes, así que debería haber algo para entrenadores de todos los niveles.

Sin embargo, aunque las criaturas de la lista son muy efectivas contra Stakataka, es necesario subir de nivel y conocer los movimientos adecuados si quieres ganar el encuentro.

Cómo capturar a Stakataka en Pokémon Go

Al igual que ocurre con los demás Ultraentes, la única manera de capturar a Stakataka en Pokémon Go es enfrentándolo en una Incursión de 5 estrellas.

Afortunadamente para los entrenadores, durante el evento que se llevará a cabo desde el 23 de mayo de 2024 hasta el 1 de junio de 2024, Stakataka estará disponible como Jefe de Incursión. Es importante destacar que su presencia estará limitada al hemisferio oriental, mientras que Blacephalon estará disponible en el hemisferio occidental.

¿Stakataka puede ser Shiny en Pokémon Go?

No, la versión Shiny (variocolor) de Stakataka no estará disponible en Pokémon Go durante su debut, por lo que los cazadores de Shiny tendrán que esperar hasta que otro evento la desbloquee.

Una vez que Stakataka Shiny se introduzca en el juego, los jugadores podrán distinguirlo en cuestión de segundos, ya que todo su cuerpo pasa de ser de piedra a dorado.