Incursión de Blacephalon en Pokémon Go: debilidades y mejores counters

Los coleccionistas de Ultraentes podrán añadir a Blacephalon a sus equipos, ya que finalmente debutará en Incursiones de Pokémon Go durante un próximo evento.

Las criaturas extradimensionales conocidas como Ultraentes se introdujeron en la franquicia en Pokémon Ultra Sol y Ultra Luna, y han estado haciendo su camino a Pokémon Go desde 2022.

Con el próximo evento, los jugadores del hemisferio occidental podrán desafiar a Blacephalon desde el 23 de mayo de 2024 hasta el 1 de junio de 2024. Así que, si estás planeando enfrentarte a este Ultraente dual de tipo Fuego/Fantasma en Pokémon Go, esto es todo lo que necesitas saber.

Debilidades de Blacephalon

Al ser un Pokémon de tipo Fuego/Fantasma, Blacephalon es débil a los movimientos de tipo Tierra, Roca, Fantasma, Agua y Siniestro, por lo que debes formar tu equipo teniendo en cuenta estos tipos.

Sin embargo, su particular combinación de tipos da a Blacephalon un montón de resistencias que debes tener en cuenta. El Ultraente es resistente a los ataques de tipo Veneno, Acero, Fuego, Planta, Hielo, Hada, Normal, Lucha y Bicho, así que evita usarlos a toda costa, ya que no le harán mucho daño.

Mejores counters de Blacephalon en Pokémon Go

Estas son algunos de los mejores counters que puedes utilizar durante la batalla en el juego para móviles de Niantic:

Pokémon Ataques Kyogre Primigenio Cascada y Pulso Primigenio Groudon Primigenio Disparo Lodo y Filo del Abismo Mega Tyranitar Mordisco y Girol Vil Mega Swampert Pistola Agua e Hidrocañón Mega Gengar Lengüetazo y Bola Sombra Rampardos Oscuro Antiaéreo y Avalancha Rhyperior Oscuro Bofetón Lodo y Romperrocas Giratina Forma Origen Garra Umbría y Golpe Umbrío Hydreigon Mordisco y Giro Vil Greninja Shuriken de Agua e Hidrocañón

La lista incluye Megas, Legendarios, Oscuros y Pokemon más comunes, así que debería haber algo para entrenadores de todos los niveles.

Sin embargo, aunque las criaturas de la lista son muy efectivas contra Blacephalon, es necesario subir de nivel y conocer los ataques adecuados si quieres ganar la batalla.

Cómo capturar a Blacephalon en Pokémon Go

Como Ultraente, la única forma de atrapar a Blacephalon en Pokémon Go es derrotándolo en una Incursión de 5 estrellas.

Por suerte para los entrenadores, Blacephalon aparecerá como Jefe de Incursión desde el 23 de mayo de 2024 hasta el 1 de junio de 2024. Sin embargo, su disponibilidad está restringida al hemisferio occidental, ya que Stakataka aparecerá en el hemisferio oriental.

¿Puede ser shiny Blacephalon en Pokémon Go?

No, Blacephalon shiny no estará disponible en Pokemon Go durante su debut, por lo que los cazadores de Shiny tendrán que esperar a otro evento para desbloquear esta variación.

Blacephalon es una de las criaturas de aspecto más extraño de la franquicia, y los jugadores podrán reconocer fácilmente su versión brillante, ya que su cuerpo blanco se vuelve azul eléctrico.

¡Y listo! Eso es todo lo que necesitas saber sobre la Incursión de Blacephalon y cómo capturar a este Ultraente en Pokémon Go.