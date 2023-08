Gulpin en Pokémon Go: cómo atraparlo y su versión shiny

El evento de Ciénaga Nociva en Pokémon Go nos trae una tasa de aparición más elevada de varias criaturas de tipo veneno entre las que se encuentra Gulpin. Si quieres saber cómo podemos atraparlo y si podemos conseguir su versión shiny solo tienes que seguir leyendo.

La llegada del nuevo evento Ciénaga Nociva nos trae a Skrelp shiny así como nuevas incursiones oscuras con Houndour y Sneasel. Asimismo, tendremos nuevos Pokémon de tipo veneno y dragón que irán apareciendo durante el Go Fest de Nueva York.

No obstante, para el resto de jugadores tendremos una tasa de aparición muchísimo más alta del Pokémon de tipo de veneno Gulpin. La primera vez que lo tuvimos dentro de la franquicia fue allá por la Generación 3 y desde entonces ha estado presente en diferentes títulos de la saga.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Evidentemente no podía fallar en Pokémon Go por lo que, si andas un poco confundido porque no sabes cómo podemos atraparlo o si tiene disponible su versión shiny, te detallamos todo lo que necesitas saber sobre él.

Niantic

Cómo conseguir a Gulpin en Pokémon Go

Los jugadores de Pokémon Go tenemos más probabilidades de encontrar a Gulpin en zonas de hierba como jardines, parques y granjas.

Sin embargo, el Pokémon tiene una mayor tasa de aparición durante el evento de Ciénaga Nociva. Este se desarrollará desde el sábado 19 de agosto de 2023 a las 10:00 hasta el martes 22 de agosto de 2023 a las 20:00 hora local.

Regístrate para acceder a esta función Modo Ad-lite | Modo Oscuro | Ofertas en juegos, TV y películas, y tecnología Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Está disponible la versión shiny de Gulpin?

¡Sí! Por fortuna, Gulpin tiene disponible su versión shiny. En su variante variocolor el color verde del cuerpo cambia a un color azul. Es decir, que veremos al instante si hemos sido o no afortunados.

Recuerda que la tasa de aparición de un shiny depende de los encuentros que tengamos con un Pokémon por lo que no dudes en hacer clic en cada Gulpin que te encuentres para asegurarnos de que nuestras probabilidades aumentan.

Niantic

¿Podemos evolucionar a Gulpin?

En Pokémon Go, Gulpin evoluciona a Swalot tras darle un total de 50 caramelos del mismo tipo. Si no quieres ponerlo como tu compañero recuerda que durante el evento de Ciénaga Nociva tendremos más oportunidades de conseguir caramelos de la especie, por lo que será mucho más fácil conseguir la evolución.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre Gulpin y su versión shiny en Pokémon Go.