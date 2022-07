Incursiones Max Pokémon Espada y Escudo: ¿Qué Pokémon encontramos ahora?

Load More

Para aquellos que no poseen esos paquetes, sin embargo, el Área Salvaje es el lugar principal para ellos. Allí, puedes encontrar algunos de los Pokémon más fuertes, y se presentan temáticamente con regularidad, como se explica en esta guía.

Estos eventos del Área Salvaje, como la gente los llama, en realidad no solo afectan el Área Salvaje en estos días. Max Raid Battles también se puede jugar en los dos paquetes DLC del juego.

by María Pastoriza