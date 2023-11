Jugador de Pokémon Go consigue 46 caramelos en una sola captura

Un útil jugador de Pokémon Go ha recordado a la comunidad cómo pueden maximizar la cantidad de Caramelos ganados aprovechando al máximo un objeto que muchos entrenadores olvidan usar.

Los Caramelos son una de las monedas más útiles de Pokémon Go. Son necesarios tanto para hacer evolucionar a los Pokémon y conseguir nuevas entradas en la Pokédex como para potenciar a tus compañeros y ayudarles a alcanzar su verdadero potencial.

Farmear Caramelos puede ser una tarea difícil, especialmente para los Pokémon más raros que no aparecen en la naturaleza a menudo o en absoluto. Aun así, hay estrategias para mejorar la producción de caramelos, como tener un Pokémon amigo, completar tareas de investigación y participar en eventos.

Pero en realidad hay un consejo mucho más sencillo que muchos jugadores olvidan por completo y que podría decirse que tiene el mayor impacto de todos.

Aconsejan a jugadores de Pokémon Go utilizar bayas Pinia para conseguir decenas de Caramelos

Recordando a la comunidad que aproveche al máximo un objeto que a menudo se pasa por alto, un jugador de Pokemon Go publicó en Reddit: “¡No olvides usar tus bayas pinia!“

“Atrapé un Gardevoir con una pinia plateada. Tiene que ser la mayor cantidad de caramelos que he conseguido con una sola captura“, explica el post con un pie de foto que muestra al entrenador recibiendo la impresionante cantidad de 46 caramelos Ralts con una sola captura.

La Baya Pinia es un objeto que se introdujo por primera vez en Pokemon Rubí y Zafiro. Mientras que en los juegos principales son un simple ingrediente, Pokémon Go los cambió para actuar como un multiplicador de caramelo.

Usar una Baya Pinia en un Pokémon salvaje duplica los Caramelos que da, suponiendo que lo atrapes en la siguiente Poké Ball lanzada. También hay Bayas Pinia Plateadas que aumentan el multiplicador de Caramelos a x2.334 y mejoran la tasa de captura en un 80%.

Agradecido por el recordatorio, un entrenador respondió: “Gracias por publicar esto. Me había olvidado de la bonificación de caramelo doble. Acabo de soltar una pieza estrella, he megaevolucionado un Sableye de nivel máximo y he vaciado mi enorme retraso de mons de tipo fantasma que esperaban en mi investigación de campo :)”

Otros simplemente estaban impresionados por la cantidad de Caramelos Ralts que el autor logró obtener de una sola captura comentando “M***** que es increíble“, y simplemente “Maldita sea.”

Aquellos que quieran sacar el máximo partido a sus bayas Pinia plateadas deben esperar a uno de los eventos de aumento de caramelos de Pokémon Go y usarlas solo con Pokémon evolucionados que otorguen más caramelos al atraparlos.