Jugador de Pokémon Go descubre un extraño glitch “de Roblox”

Un jugador de Pokémon Go descubrió hace poco un extraño glitch tras superar una incursión que parece salida de Roblox.

¿Cuál ha sido el último glitch que has visto en un videojuego? Ver algo raro en uno de tus juegos favoritos puede ser bastante divertido, sobre todo si es inesperado. Pokémon Go es un gran título, pero tiene su parte justa de momentos extraños y glitches que suelen dejar a la comunidad histérica.

Un entrenador compartió con la comunidad del juego un error después de superar una Incursión, al que bautizó “Pixeltar” por su aspecto.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Entrenador de Pokémon Go encuentra un extraño glitch “de Roblox”

Un jugador de Pokémon Go compartió una captura del extraño glitch a lo Roblox en un hilo de Reddit con el pie de foto que decía: “después de superar una incursión, me encontré con… PIXELTAR“. La imagen muestran un Tyranitar muy distorsionado y en bloques, junto con un caramelo Lillipup aleatori.

Otros jugadores de Pokémon Go encontraron el post muy gracioso, con uno bromeando que les recordaba al famoso Pokémon no oficial MissingNo. Si no has oído hablar de esto antes, es un extraño glitch que puede aparecer en las primeras generaciones de Pokémon como Rojo, Azul y Amarillo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

A otros jugadores les recordó a otras franquicias. Una persona comentó: “Pokémon de papel“, y otra bautizó cariñosamente a la criatura como la “Versión ROBLOX.”

Algunos espectadores se quedaron perplejos ante el caramelo aleatorio de Lillipup y le preguntaron al autor de dónde procedía. El autor respondió simplemente: “Ojo entrenado. Me había quedado sin Pokémon de almacenamiento así que lo despejé transfiriendo un Lillipup justo antes de este encuentro, consiguiendo así un caramelo Lillipup en el proceso.”

No está del todo claro por qué se ha producido este glitch “a lo Roblox”, pero siempre es divertido ver que algo así aparece en un juego tan popular como Pokémon Go. Basándonos en lo que hemos visto, esto parece ser un incidente fuera de lo común en lugar de un problema continuo en el juego.

El artículo continúa después del anuncio.