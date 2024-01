Jugador de Pokémon Go descubre insólito glitch de Tyranitar en un gimnasio

Un jugador de Pokémon Go ha descubierto un insólito glitch en el juego para móviles que involucra a un Tyranitar defendiendo un gimnasio por 54 años, lo cual es una locura. Acá te mostramos este fallo y las reacciones de la comunidad.

La comunidad de Pokémon Go está bastante acostumbrada a los glitches en el juego de Niantic para móviles, así que esto no tiene nada novedoso, sin embargo, mucho de estos fallos suelen llamar la atención de lo divertido que pueden llegar a ser.

No siempre sucede, ya que los entrenadores suelen quejarse de los desarrolladores por “nunca” arreglar estos glitches, a pesar de que el juego fue lanzado en 2016.

Sin embargo, un jugador ni se molestó en hacer una queja, simplemente quedó en shock y confundido. Esto debido a que descubrió un glitch en el que un Tyranitar estaba defendiendo un gimnasio desde hace 54 años.

Jugador de Pokémon Go quedó confundido por este glitch de Tyranitar en un gimnasio

Una jugadora de Pokémon Go se preguntó: “¿Cuándo volverá mi abuelo de la guerra?“. Junto con una captura de pantalla del juego que mostraba que su Tyranitar había defendido un gimnasio durante más de 19730 horas.

“Mi juego ha sufrido un glitch hoy, un Tyranitar que añadí a un gimnasio esta mañana lleva defendiéndolo más de 54 años“, comentó a modo de broma.

“Todo eso por sólo 50 monedas“, respondía un jugador, mientras otro bromeaba: “Probablemente también le paguen la jubilación“, mientras ItsDanaMarie13 estaba “deseando que no hubiera límite de monedas“.

Varios entrenadores se mostraron confusos ya que también tuvieron este mismo glitch, asumiendo que el error ha estado en el juego para móviles desde su lanzamiento. Curiosamente, nadie reveló un tiempo de defensa de gimnasio más largo que el OP.

Sin embargo, un jugador afirmó: “Cada vez que se produce este error se bate un nuevo récord. El tiempo desde el que cuenta es el 1 de enero de 1970. Puedes ver este bug probablemente de muchas maneras pero una es al mismo tiempo que tu Pokémon es devuelto del gimnasio“.

Otro preguntó al usuario del post original: “¿¡Recibiste las recompensas por defender un gimnasio durante tanto tiempo!?“. Ya que ItsDanaMarie13 no tardó en confirmar que no recibió ninguna. Por lo tanto, parece que se trata de un glitch visual del juego, sin consecuencias directas para el entrenador.

En fin, sabemos que estas cosas pueden pasar, especialmente en Pokémon Go, pero no quiere decir que la situación no deje de ser bastante curiosa.