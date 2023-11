Jugador de Pokémon Go “devastado” tras perder un valioso shiny

Un jugador de Pokémon Go ha quedado devastado después de perder su oportunidad de atrapar un Pokémon Shiny raro.

Aunque Pokémon Go ha facilitado mucho la captura de Pokémon shiny y su traslado entre partidas, las posibilidades de encontrarse con uno siguen siendo increíblemente bajas, incluso durante eventos con tasas de encuentro variocolor más altas de lo normal.

También hay algunas advertencias que vienen con la captura de Pokémon Shiny en Pokémon Go, ya que el jugador se basa únicamente en la captura y bayas. En los videojuegos, los jugadores pueden al menos aumentar sus posibilidades con movimientos de efecto de estado, durmiendo a los Pokémon enemigos.

Mientras que ciertos Pokémon Shiny no huyen en Pokémon Go, los que te encuentras en la naturaleza pueden escaparse en cualquier momento. Esto le ocurrió a un pobre jugador que perdió un valioso Shiny que huyó del campo de batalla.

Un jugador de Pokémon Go perdió la oportunidad de atrapar un Morelull shiny

Un usuario en el subreddit de Pokémon Go ha revelado capturas de pantalla de su oportunidad perdida para atrapar un Morelull shiny, ya que huyó antes de que pudiera atraparlo en una Poké Ball.

“¡No! No la seta bonita, siento que haya pasado eso“, escribió un usuario, mientras que otro dijo: “Eso apesta… nunca perdí un shiny en Pokemon Go, pero perdí mi primer shiny en Rojo Fuego. Todavía me persigue 20 años después.”

El Morelull variocolor de Pokémon Go es un Pokémon muy apreciado, ya que tiene uno de los mejores esquemas de color de todos los Pokémon brillantes. El Morelull básico tiene un esquema de color monótono, mientras que el Morelull brillante tiene un rojo más vibrante, lo que hace que parezca que pertenece a los juegos de Super Mario Bros.

El hecho de que el jugador haya perdido la oportunidad de atrapar al Morelull shiny significa que quizás nunca volverá a ver otro. Por suerte, también puede intentar atrapar uno en las partidas de Gen 7 u 8, aumentando sus posibilidades con un amuleto brillante.

Hay pocas experiencias Pokemon más desgarradoras que perder un Pokémon Shiny, y los fans se apresuraron a compartir sus condolencias con el jugador que perdió su Shiny Morelull. Por suerte, Pokemon Go no se va a ir a ninguna parte, y todavía les quedan años para encontrarse con otro.