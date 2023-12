Jugadores de Pokémon Go debaten cuál es el Pokémon shiny más “decepcionante”

Los fans de Pokémon Go están debatiendo qué Pokémon shiny es el más decepcionante debido a que los esquemas de color no son lo suficientemente diferentes de sus formas normales.

Una de las mejores cosas de Pokémon Go es la abundancia de Pokémon Shiny que ofrece. Muchos de los eventos ofrecen una mayor probabilidad de encontrar un Pokémon Shiny, lo que ocurre con más frecuencia que en los juegos principales.

El hecho de que los jugadores puedan guardar sus Pokémon variocolor en Pokémon Go o Pokémon HOME también supone un incentivo para capturarlos. Si te sobran Pokémon shiny, puedes transferirlos a un juego principal y usarlos en tu próximo viaje.

Sin embargo, no todos los Pokémon shiny son iguales, ya que algunos fans no están satisfechos con el nivel de diferencia entre ciertos variocolor y sus formas normales. El objetivo de un Pokémon shiny es que tenga un esquema de colores único, pero no todos tienen la suerte de ser diferentes.

Los jugadores de Pokemon Go se dividen por qué Pokémon shiny es el más decepcionante

Un usuario en el Reddit de Pokémon Go creó un hilo preguntando a los entrenadores cuál creen que es el Pokémon variocolor más decepcionante.

El ejemplo que pusieron es la versión de Pokémon Go de Flareon, cuya forma Shiny apenas se distingue de su forma normal.

“¿No has visto a Garchomp? ¿Gengar? ¿Zapdos? ¿Pikachu? Hablando de eeveeluciones creo que leafeon es mucho peor“, escribió un usuario, mientras que otro dijo: “No se mencionan: slaking, torchic, gengar (aunque mega es A+++), regice, burmy, reg slowpoke y la familia toge.”

“Blissey” señaló otro usuario, “tengo un chansey shiny de 3 estrellas que me niego a evolucionar por lo cutre que parece el blissey shiny.”

Como era de esperar, estos Pokemon tienen menos valor como shiny, especialmente cuando algunos Pokémon, como Mareep, Charizard y Salamence, tienen esquemas de color drásticamente diferentes, lo que hace que sea aún más impresionante cuando se juegan en el campo de batalla.

Un Pokémon variocolor sigue teniendo valor, independientemente de su apariencia, especialmente para los cazadores Shiny. Las personas lo suficientemente locas como para querer una pokédex viviente shiny también encontrarán valor en todos ellos, independientemente de lo parecidos que sean a su forma habitual.

Es una pena que Game Freak no haya hecho un mayor esfuerzo por distinguir a todos los Pokémon shiny entre sí, pero, de nuevo, ahora hay más de mil de ellos. Esto significa que algunos fans de Pokémon específicos se sentirán decepcionados cuando finalmente encuentren la versión shiny de su favorito.

