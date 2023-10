Jugador de Pokémon Go queda “atrapado” en una Ruta que niega a terminarse

Un jugador de Pokémon Go quedó “atrapado” dentro de una Ruta local ya que el juego se negó a dejarle completarla. Y ahora no puede salir de ella.

Lanzado en julio de 2023, el sistema de Rutas de Pokémon Go permite a los jugadores seguir una ruta dedicada alrededor de su comunidad para encontrar puntos de aparición especiales y reunir células Zygarde para mejorar su Pokémon.

En el lanzamiento, sin embargo, muchos se sintieron decepcionados al descubrir que la creación de Rutas estaba limitada a ciertos jugadores. También tenía tantos fallos que era imposible hacerlas a pesar de todo.

Un entrenador en Reddit está experimentando uno de estos fallos, ya que se ha quedado “atrapado” dentro de una Ruta que no le deja terminar.

Un entrenador de Pokémon Go se niega a abandonar la ruta terminada

Compartido en el Subreddit The Sliph Road el 8 de octubre, el entrenador reveló que está “atrapado en una ruta sin fin.”

Dijo: “Ayer comencé, seguí correctamente y, se suponía, terminé una ruta. Pero nunca me dio la opción de finalizar.”

“He intentado reiniciar la aplicación cerca del final y no ha funcionado, así que la he dejado y he continuado mi camino a casa esperando que se arreglara de alguna manera. Ahora ya he recorrido 6 veces la ruta y me sigue molestando” señaló.

Continuó explicando que reinició la aplicación varias veces, y más de ocho horas después seguía recibiendo mensajes sobre la reanudación de la ruta.

Por último, dijo: “De todas formas, no lo dejaré hasta que tenga que hacerlo, para ver cuánto dura este error.”

Otros entrenadores también compartieron sus opiniones sobre la situación. “A mí me pasó lo mismo hace poco. Tuve que solucionarlo renunciando, pero te felicito por intentar esperar“, añadió otro usuario.

Un entrenador comentó: “Me ha aparecido el botón de finalizar y al pulsarlo no había opción de completarla. Al final he tenido que abandonar la ruta. Esto me ha pasado varias veces.”

Niantic ha estado trabajando en actualizaciones para Rutas, pero está claro que aún les queda algo en lo que trabajar a juzgar por los comentarios de la comunidad.