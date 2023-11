Jugadores de Pokémon Go están cansados de ver estos shiny todo el tiempo

Los fans de Pokémon Go se están quejando de los Pokemon Shiny que siguen encontrando en el juego, a pesar de lo raro que es encontrarse con uno.

Es raro encontrar un Pokémon Shiny en Pokemon Go, pero hay formas de aumentar las probabilidades de que aparezcan. A ello contribuyen los numerosos eventos especiales de Pokémon Go que aumentan las probabilidades de encontrar Shiny (variocolor en español), lo que da a los jugadores atentos muchas oportunidades de atraparlos.

Pokémon Go tiene la vida útil más larga de todos los juegos de Pokémon, ya que la mayoría de la gente tiende a dejar atrás los antiguos juegos principales cuando se lanza uno nuevo. A medida que la gente sigue jugando a Pokemon Go, sus posibilidades de encontrarse con un variocolor aumentan debido al tiempo de juego extra que conlleva.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

No todo el mundo se alegra de encontrarse con ciertos Pokémon Shiny, como un Magikarp Shiny o un Gyarados, debido a lo comunes que son. Esto se extiende a Pokémon Go, donde los jugadores se molestan cuando atrapan repetidamente varios Pokémon Shiny iguales.

Los fans de Pokémon Go están hartos de ver ciertos Pokemon Shiny que no paran de aparecer

Los usuarios del Reddit oficial de Pokémon Go están debatiendo sobre los Pokémon Shiny que están hartos de ver en el juego. Esto fue provocado por el usuario Careless-Comet, que compartió imágenes de todos sus Zigzagoon Shiny que ha capturado.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

“Si consigo otro Scyther shiny… probablemente me lo pille. Aunque es muy molesto“, escribió un usuario, mientras que a otro no le gustaban los Pokémon conejo shiny, afirmando: “Tengo demasiados Bunearys shiny.”

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

No todo el mundo está de acuerdo con odiarlos, con algunos usuarios en el hilo criticando a los otros miembros debido a lo raro que es encontrar cualquier Pokémon variocolor en Pokémon Go. Un usuario escribió: “Tengo ganas de morirme de sed, mientras veo a otro ahogarse.”

Los principales culpables son los Pokémon que aparecieron en eventos especiales con una mayor probabilidad de encuentro Shiny. Las personas que participan en estos eventos durante toda su duración son más propensas a abastecerse de Pokémon Shiny, lo que disminuye su valor a sus ojos.

Tener acceso a un montón de Pokémon Shiny no es algo malo, ya que pueden ser enviados desde Pokémon Go a Pokémon Home y luego transferidos a los últimos juegos de Pokémon. A partir de ahí, los jugadores pueden llevarse a estos Pokémon especiales en su próximo viaje mientras conservan algunos de repuesto en sus cajas de Pokemon Go.

El artículo continúa después del anuncio.