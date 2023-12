Jugadores de Pokémon Go le exigen a Niantic que mejore esta antigua función

Los jugadores de Pokémon Go están hartos del funcionamiento del Incienso y creen que Niantic debería cambiar la función para que sea más efectivo para los jugadores estacionarios.

Pokémon Go introdujo originalmente el Incienso como una forma para que los jugadores se tomaran un descanso de caminar y poder atraer Pokémon a su ubicación durante un breve período.

Existen diferentes tipos de incienso, como el incienso de aventura diaria o el incienso normal, cada uno de los cuales tiene una duración y unos requisitos de uso diferentes.

Pero la forma en que funciona actualmente el Incienso ha hecho que los jugadores pidan un cambio a Niantic. En la actualidad, el Incienso atrae a un Pokémon cada cinco minutos o a un Pokémon cada 100-200 metros de caminata, lo que hace que el objeto sea más efectivo mientras se camina que cuando se permanece quieto, anulando su propósito.

Los jugadores de Pokémon Go creen que el incienso “apesta un poco”

Un jugador había confiado principalmente en el “Incienso de Aventura Diaria” para aumentar su tasa de encuentros con Pokémon, pero decidió probar y usar la versión normal por una vez, lo que terminó en decepción:

“Decidí probar por primera vez un incienso de verdad en lugar del diario y apenas consigo Pokémon“, se quejó el jugador.

Otros jugadores se unieron a las quejas, sintiendo que el Incienso normal no tenía sentido: “Los inciensos tienen una existencia paradójica. Quieren que camines para conseguir más apariciones, pero son necesarios sobre todo para jugar en casa cuando quieres spawns y no puedes salir a caminar“, señaló un fan de Pokémon Go.

“Sí, Niantic les ha hecho un nerfeo épico para animar a la gente a salir a jugar al Pokémon Go, despreciando por completo a las personas con discapacidad física y a los jugadores rurales“, comentó otro jugador.

Otros contrarrestaron estas quejas recordando a sus compañeros entrenadores que Niantic creó Pokémon Go como un juego para hacer que la gente estuviera activa y en movimiento, por lo que el diseño actual del Incienso estaba bien: “¿Estás caminando o simplemente sentado en tu sofá?”, preguntó un jugador. “Tienes que caminar mientras lo usas“, coincidió otro.