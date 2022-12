Las 24 cartas de Pokémon más raras y caras

Con una pasión por los videojuegos que le viene desde pequeñito, Ander lleva años escribiendo sobre videojuegos y deportes electrónicos en algunos de los medios más grandes de habla hispana. Cuando no está redactando en Dexerto podéis encontrarle cazando monstruos en algún juego de la saga Monster Hunter. Si queréis hablar con él, podéis mandarle un correo a [email protected]

La popularidad de las cartas Pokémon ha explotado en 2021, y en esta lista os contamos cuáles son las cartas más raras y caras al final del 2022.

No muchos podían imaginar en 1999 que las cartas Pokémon iban a costar tantísimo dinero. Ahora, 2 décadas después, su precio ha crecido por las nubes. En la web solemos contaros cosas de Pokémon GO, con guías para conseguir caramelos o cuáles son los mejores atacantes y defensores. No obstante, en este artículo os contamos cuáles son las 15 más raras y caras.

¿Qué hace valiosas a las cartas Pokémon?

En los últimos dos años, personajes de Internet como Logan Paul o El Rubius en España han vuelto a popularizar el coleccionismo de cartas de Pokémon. Con algunas de ellas valoradas en más de 300.000 dólares, es comprensible que se haya producido una explosión de entusiasmo en torno a esta afición.

Pero, ¿qué hace que las cartas de Pokémon sean valiosas? Todo depende de la rareza de la carta y de su estado. Estos dos factores determinan cuánto están dispuestos a pagar los coleccionistas y por qué algunas cartas alcanzan cifras alucinantes. A continuación enumeramos los 24 coleccionables de TCG más caros jamás subastados.

Las cartas Pokémon más raras y caras

Lo que indica el valor de una de estas cartas es su rareza y el estado en el que esté. Estos dos factores serán los que marquen el precio.

24. Poliwrath No Rarity Symbol Base Set

Fecha de publicación: 1996

Calificación: PSA – Gem Mint 10

Valor en subasta: $25,015

Si bien el ‘mon de tipo agua ha sido tradicionalmente una de las cartas de menor valor de los lanzamientos de 1996 y 1999, este elemento es realmente especial. Al igual que la versión en inglés que tuvo una primera edición, la primera impresión del conjunto japonés no presentaba marcas en absoluto. Debido a que incluso se imprimieron cantidades extremadamente limitadas, casi ninguno de ellos sobrevivió tres décadas después. Esta versión de la carta es la más antigua, y por ello su valor se ha disparado a más de 25.000 dólares.

23. Cristal Charizard Holo Skyridge

Fecha de lanzamiento: 2003

Calificación: PSA – Gem Mint 10

Valor en subasta: $25,100

En 2003, el interés por las cartas de Pokémon había comenzado a disminuir entre los fanáticos principales que habían estado coleccionando desde su lanzamiento en 1999. Como resultado, la producción del conjunto Skyridge fue considerablemente menor en comparación con las expansiones anteriores. En noviembre de 2020, una versión perfectamente cuidada del coleccionable se vendió por $25,100 en una subasta.

22. Torchic Gold Star Holo Team Rocket Returns

Fecha de lanzamiento: 2004

Calificación: PSA – Gem Mint 10

Valor en subasta: $25,400

En 2004, TPC introdujo las cartas Pokémon “Gold Star” para despertar nuevamente el interés en el pasatiempo. La nueva línea de coleccionables tuvo una tirada baja e hizo su debut junto con la subestimada expansión Team Rocket Returns. La carta de Torchic se convirtió en la más popular, y se vendió por 25.400 dólares en una subasta de 2020.

21. Charizard Gold Star Holo Dragon Frontiers

Fecha de lanzamiento: 2006

Calificación: PSA – Gem Mint 10

Valor en subasta: $25,405

El Charizard de Dragon Frontiers es una de las más popular4es de todas las cartas de Pokémon. Según PWCC, uno de estos coleccionables escasos se presentó a licitación en una subasta de febrero de 2021. Cuando todo estuvo dicho y hecho, el artículo único se vendió por $ 25,405, lo que lo convierte en una de las cartas de Pokémon más raras de esa generación.

20. Llave maestra del Campeonato Mundial de Pokémon 2010

Fecha de lanzamiento: 2010

Calificación: BGS – 9

Valor en subasta: $26,900

En 2010, los mejores jugadores de cartas Pokémon de todo el mundo volaron a Waikoloa Village, Hawái, para el Campeonato Mundial. A su llegada, los concursantes recibieron una tarjeta Pokémon de Master Key. A pesar de que solo estaba destinado a aquellos en el evento, una de estas se abrió paso al público y se vendió por la asombrosa cantidad de $ 26,900 en agosto de 2020. Una recompensa bastante dulce para recibir 11 años después.

19. Trofeo de entrenador número 2 de Neo Summer Battle Road

Fecha de lanzamiento: 2002

Calificación: BGS – 7.5

Valor en subasta: $34,100

Comenzando en Sapporo, Japón, el torneo Neo Summer Battle Road de 2002 vio a algunos de los mejores jugadores de TCG del mundo compitiendo entre sí en una serie de concursos en todo el país. Aquellos que lograron colocarse en segundo lugar en su división recibieron la muy codiciada tarjeta de trofeo Entrenador número 2.

Como todas las tarjetas de trofeos, la población de ellas es increíblemente baja dado que solo un puñado de participantes que se clasificaron en la parte superior de estos concursos las recibieron. A pesar de su escasez, uno de los premios del torneo de verano de 2002 se subastó en el PWCC en marzo de 2021.

Lo que hace que este artículo sea especial es el hecho de que tiene escrito el nombre del ganador del segundo lugar, Fukunishi Tomoki. Según la casa de subastas, el jugador se llevó el segundo premio en la División Junior durante el torneo de la región de Kanto. La naturaleza personalizada de la recompensa realmente la hace única. A diferencia de otras cartas de Entrenador número 2, Neo Summer Battle Road tiene la obra de arte icónica de Ken Sugimori impresa en el formato de la serie E durante la era de 2002 del TCG. Su valor es de 34100 dólares en subasta.

18. Daisuki Club Holo Masters Scroll Promo

Fecha de lanzamiento: 2010

Calificación: PSA – Gem Mint 10

Valor en subasta: $35,200

En Japón, los fans pudieron inscribirse en el Pokémon Daisuki Club. La organización ofrecía a los jugadores promociones únicas para obtener productos de edición limitada. Una de esas campañas fue para el juego de cartas coleccionables Pokémon en 2010.

No sorprende que los coleccionistas se volvieran locos cuando apareció una promoción de Master Scroll en una subasta de PWCC de noviembre de 2021. La promoción de Daisuki Club terminó obteniendo $ 35,200 de los postores. El coleccionable raro sin duda tendrá un gran potencial para crecer en precio en el futuro dado lo poco que existen en realidad.

17. Chansey #3 1st Edition Shadowless Base Set

Fecha de lanzamiento: 1999

Calificación: PSA – Gem Mint 10

Valor en subasta: $36,877

Para muchos coleccionistas de cartas Pokémon, no hay nada mejor que la colección básica que hizo su debut en Norteamérica en 1999. No sólo cuenta con algunas de las ilustraciones más icónicas de la serie TCG, sino que también hay una tonelada de nostalgia que los jugadores han conectado con el lanzamiento.

Como resultado, las cartas Pokémon de esta edición han experimentado la mayor explosión de valor en la última década. Aunque no se trata de un personaje importante de la franquicia, los fans se han vuelto locos por la adorable carta Chansey #3. Tanto que sorprendió a los veteranos de la industria cuando comenzó a alcanzar precios asombrosos.

Mientras rondaba los 20.000 dólares desde 2019, el valor del coleccionable no ha hecho más que crecer. Según PWCC, una versión Shadowless de 1ª Edición se vendió por 36.877 dólares en una subasta de noviembre de 2020.

16. Blastoise 1st Edition Shadowless Base Set

Fecha de lanzamiento: 1999

Calificación: PSA – Gem Mint 10

Valor en subasta: $45,100

Blastoise no sólo es uno de los personajes más queridos del juego de rol de Game Freak, sino que además se ha convertido en una de las cartas Pokémon más valiosas del mercado.

Aquellos que crecieron con la colección básica de 1999 equipararon fácilmente a la tortuga al mismo nivel que el codiciado Charizard, así que tiene sentido que décadas después, muchos estén dispuestos a reventar sus carteras por el icónico ‘mon.

Aunque su carta de Pokémon sin sombra de la 1ª Edición de 1999 siempre ha dado mucho dinero, el popular objeto ha experimentado un enorme aumento de valor recientemente. En una subasta de PWCC celebrada en noviembre de 2020, el raro Blastoise del Juego Base se vendió por 45.100 dólares.

15. Rayquaza Gold Star Holo Ex Deoxys

Fecha de lanzamiento: 2005

Calificación: PSA – Gem Mint 10

Valor en subasta: $45,100

El precio a la que se vendió es exactamente el mismo que la anterior de Blastoise: 45.100 dólares. No obstante, esta se vendió en diciembre, y no en noviembre.

14. Tropical Mega Battle No. 2 Trainer

Fecha de lanzamiento: 1999

Calificación: PSA – Auténtico

Valor en subasta: $50,300

Hasta el momento, se ha encontrado ninguna copia de esta carta en un estado demasiado óptimo. En una subasta de octubre de 2020, se vendió por 50.300 dólares.

13. Venusaur No Rarity Symbol Base Set (Autografiado)

Fecha de lanzamiento: 1996

Calificación: PSA – Gem Mint 10

Valor en subasta: $55,000

Mientras que la versión en inglés del TCG Base Set tenía las codiciadas cartas estampadas de la primera edición, la versión original del lanzamiento japonés de 1996 simplemente no tenía ningún símbolo. Llamados No Rarity, los artificios escasos son realmente las primeras cartas de Pokémon que se han hecho.

Un Venusaur de este lote original salió a la venta en las subastas de PWCC el 18 de noviembre de 2021 y se vendió por la asombrosa cantidad de $ 55,000 , un récord para el amado Pokémon inicial de Kanto. Según PSA, el coleccionable de grado 10 es solo uno de los 5 que existen en todo el mundo.

12. Summer Battle Road Mew Victory Orb Trophy

Fecha de lanzamiento: 1999

Calificación: PSA – Gem Mint 10

Valor en subasta: $60,000

Esta carta de torneo se vendió en una subasta de diciembre de 2020 por 60.000 dólares.

11. Tropical Mega Battle Tropical Wind Promo

Fecha de lanzamiento: 1999

Calificación: PSA – Gem Mint 10

Valor en subasta: $65,100

Puede que no sea la más brillante de todas, pero esta carta en buen estado se vendió por 65.100 dólares en una subasta de octubre de 2020.

El Top 10 de las cartas más raras y caras de Pokémon

10. Tamamushi University Magikarp Trophy Promo

Fecha de lanzamiento: 19998

Calificación: PSA – Gem Mint 10

Valor en subasta: $66,100

Es una de las más complicadas de conseguir debido a la escasez de copias (solo se dio en un evento de la universidad de Tamamushi). Se vendió una copia en febrero de 2021 por 66.000 dólares.

09. Umbreon Gold Star Holo

Fecha de lanzamiento: 2005

Calificación: BGS – 9.5

Valor en subasta: $70,000

Eevee y sus evoluciones son algunos de los personajes más populares de la franquicia Pokémon. Entonces tiene sentido que un Gold Star Umbreon se convierta rápidamente en una de las cartas de Pokémon más codiciadas en el TCG.

La historia detrás de esta carta de Pokémon también la hace única, ya que los jugadores tuvieron que acumular más de 70 000 puntos de XP al final de la cuarta temporada del Club de jugadores de Pokémon para obtenerla. Los entrenadores no solo tenían que ir físicamente a los eventos, sino que tenían que ganar muchas partidas.

Debido a su baja cantidad, no muchas de estas cartas de Pokémon han salido a la venta. Todo eso cambió en junio de 2021 cuando el Gold Star Umbreon se vendió por $70,000 en una subasta. Su calificación BGS de 9.5 lo hace aún más raro, ya que solo dos en todo el mundo han recibido una calificación tan alta.

08. No. 1 Trainer Super Secret Battle

Fecha de lanzamiento: 1999

Calificación: PSA – Gem Mint 10

Valor en subasta: $90,000

Los ganadores de los torneos regionales de Japón recibieron una invitación para un torneo en el que el ganador consiguió esta carta. Se vendió por 90.000 dólares en julio de 2020.

07. Pokemon World Championships Promo No. 2 Trainer

Fecha de lanzamiento: 2006

Calificación: PSA – 9

Valor en subasta: $110,100

Esta carta solo se dio a los ganadores del Campeonato Mundial en Anaheim, Californio. En febrero de 2021 se vendió una de las tres copias que existen por 110.100 dólares.

06. Lugia 1st Edition Neo Genesis

Fecha de lanzamiento: 2000

Calificación: PSA – Pristine 10

Valor en subasta: $144,300

Esta primera edición de Lugia se vendió por 129.000 dólares en una subasta de noviembre de 2020.

05. Kangaskhan Family Event Trophy

Fecha de lanzamiento: 1998

Calificación: PSA – Gem Mint 10

Valor en subasta: $150,000

La única forma de hacerse con esta carta era en un torneo especial de Japón de padres e hijos, y solo se conocen 11 copias. Se vendió una copia en una subasta de octubre de 2020 por 150.000 dólares.

04. Ishihara GX Promo (con autógrafo)

Fecha de lanzamiento: 2017

Calificación: PSA – 7 / Autógrafo: 9

Valor en subasta: $247,230

Esta carta realmente especial de Ishihara se dio a los empelados que acudieron a su cumpleaños en 2017. Se vendió una copia en 2021 por 247.230 dólares.

Top 3

03. Blastoise Wizards of the Coast Presentation Galaxy Star holo

Fecha de lanzamiento: 1998

Calificación: CGC – 8.5

Valor en subasta: $360,000

Dice la leyenda que solo se conocen 2 copias de esta carta, teniendo cada una una parte trasera distinta. Se vendió una copia en enero de 2021 por 360.000 dólares.

02. Charizard 1st Edition Shadowless Base Set

Fecha de lanzamiento: 1999

Calificación: PSA – Gem Mint 10

Valor en subasta: $420,000

La popular carta Pokémon de Charizard ha tenido un historial de ventas interesante, ya que ha experimentado un crecimiento increíble en valor año tras año. Por ejemplo, en 2020, el rapero Logic, ganador de un Grammy, pagó 226.000 dólares por la misma variante Shadowless de la primera edición. En 2021, el coleccionable subió aún más y se subastó por 369,000 antes de superar los 420,000 solo un año después.

01. Illustrator CoroCoro Comics Promo

Fecha de lanzamiento: 1998

Calificación: PSA – Gem Mint 10

Valor en subasta: $6,000,000

Esta es una de las cartas más raras de todas. En los últimos años se ha vendido entre 195.000-200.000 dólares, pero en febrero de 2021 se vendió una copia por 375.000 dólares.

CASO ESPECIAL: Topsun Charizard Blue Back

Fecha de lanzamiento: 1995

Calificación: PSA – Gem Mint 10

Valor en subasta: $493,230

Hay un último caso algo especial, y es el de la carta que tenéis arriba. Muchos consideran que esta no es una carta Pokémon, pues el formato es distinto y la empresa que la hizo fue otra (Topsun). Se vendió por 493.230 dólares en enero de 2021.