Los mejores Pokémon de tipo hielo: Weavile, Mamoswine, Articuno y más

Eso sí, tiene una defensa bastante baja de 65 y tanto solo 70 PS. No obstante, siempre que sepamos cómo sacar lo mejor del Pokémon ganará todos los encuentros.

Desde su debut en Pokémon Diamante y perla se ha convertido en el Pokémon favorito de muchos jugadores y de los mejores de tipo hielo. Y no es difícil saber por qué. Aparte de su gran diseño tiene una impresionante estadística de 125 de velocidad combina con una estadística de 120 de ataque convirtiéndolo en uno de los mejores atacantes físicos del universo Pokémon.

Ninetales siempre ha sido bastante popular, pero su forma de Alola tiene tanto un diseño como un rendimiento diferente. Es uno de los Pokémon de tipo hielo más rápidos con una estadística de velocidad de 109 que se combina con la defensa especial de 100. No dudes en tenerlo en tu equipo.

Cloyster no es el Pokémon que luzca más temible, pero sí que puede ser una auténtica pesadilla si se usa correctamente. La habilidad “encadenado” hace que los movimientos golpeen la mayor cantidad de veces posible, lo que es mortal cuando se combina con otros ataques como pedrada o carámbano.

El hielo es uno de los tipos más elementales en Pokémon . Estas criaturas geniales son excelentes para derrotar a los tipos dragón, planta, tierra y volador. No obstante, y de forma general, este tipo de Pokémon suelen ser lentos y no tienen muchas resistencias.

by Paula González