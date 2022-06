Mejores equipos para la Liga Super Ball en Pokémon GO

Load More

Esperamos que estos Pokémon te sean de ayuda en la Liga Superball Remix de Pokémon GO.

La versión Remix de la Liga Súper está ahora disponible. Además del límite tradicional de 1500 CP en Pokémon en tu equipo, los 20 mejores Pokémon utilizados por los Entrenadores de rango Ace y superiores en la Gran Liga no podrán competir, lo que significa que los clásicos como Mandibuzz y Swampert no están disponibles.

Las reglas son sencillas: solo podéis usar criaturas por debajo de los 1500 CP . Es una liga razonablemente accesible, porque no hace falta usar legendarios. Estos son los mejores:

Este modo PvP de Pokémon GO permite a los jugadores enfrentarse a entrenadores de todo el mundo. A lo largo de la temporada, los jugadores pueden subir de rango y conseguir algunas recompensas. No es tan fácil como simplemente llevar criaturas fuertes, sino que hay que tener una estrategia.

Dominar la Liga Súper Ball no es cosa fácil, y por eso en este artículo os contamos cuáles son los mejores equipos para esta liga de Pokémon GO .

by Andrés Ruiz