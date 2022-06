Mejores Pokémon para la Liga Master Ball en Pokémon Go

Load More

La liga está disponible desde este miércoles 15 de junio de 2022 a las 22:00 y compartirá espacio con la Copa Fósil . Estarán disponibles hasta el próximo 22 de junio . ¡Aprovecha y gana combates con algunos de los Pokémon de nuestra tabla! Si no tienes ninguno (que ya sería mala suerte), intenta buscar los más similares.

Los entrenadores se preparan ya para la Liga Master de Pokémon Go. La competición sin límite de PC significa que los usuarios pueden flexionar sus músculos sacando a relucir su ‘mon’ más poderoso.

La temporada 11 la Liga de combate de Pokémon Go nos trae de nuevo la Liga Master a junio de 2022. Aquí están los mejores Pokémon que deberías usar para asegurar tus victorias en la competición épica.

María Pastoriza