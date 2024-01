Mejores ataques de Xurkitree en Pokémon Go: ¿Vale la pena?

Si quieres añadir a este Xurkitree a tu equipo en Pokémon Go, aquí tienes todo lo que necesitas saber, incluido su mejor conjunto de ataques y si merece la pena el esfuerzo.

Xurkitree forma parte de los once Ultraentes introducidos en la región de Alola de Generación 7, y aunque su debut en Pokémon Go se produjo en 2022, regresa con las rotaciones de incursión, junto a Buzzwole y Pheromosa. Sin embargo, todos ellos están bloqueados por región.

Desde el 1 de enero de 2024 hasta el 10 de enero de 2024, Xurkitree aparecerá en batallas de teraincursión de 5 estrellas solo en las regiones de Asia-Pacífico, mientras que Buzzwole estará disponible en América y Groenlandia, y Pheromosa en Europa, Oriente Medio, África e India.

Los mejores ataques para Xurkitree en Pokémon Go

Los mejores ataques que los jugadores pueden usar para Xurkitree en Pokémon Go consisten en Impactrueno como Movimiento Rápido y Chispazo como Movimiento Cargado, con 19,88 de daño por segundo. Este combo tiene el mayor DPS total, lo que lo hace ideal para las batallas PvP.

Impactrueno es un ataque rápido de dos turnos que inflige 1,8 de daño por turno gracias a STAB, y genera 4,5 de energía simultáneamente. Por su parte, Chispazo inflige 78 de daño por 45 de energía.

Ten en cuenta que ambos ataques eléctricos pueden recibir un impulso extra en tiempo lluvioso.

Todos los movimientos que puede aprender Xurkitree

Xurkitree tiene dos ataques rápidos y cuatro ataques cargados disponibles, que van desde ataques de tipo Eléctrico a Hada e incluso Planta.

Ataques rápidos

Impactrueno (Eléctrico/STAB)

Chispa (Eléctrico/STAB)

Ataques cargados

Chispazo (Eléctrico/STAB)

Trueno (Eléctrico/STAB)

Brillo Mágico (Hada)

Latigazo (Planta)

¿Vale la pena Xurkitree?

Aunque es uno de los mejores atacantes PvE de Pokemon Go, Xurkitree no es tan bueno como otros Ultraentes en combate. Aunque inflige mucho daño con cada golpe, no puede aguantar demasiados golpes antes de perder todos sus PS.

Lo mismo ocurre en las batallas PvP, donde sólo puede brillar si va acompañado de un compañero tanque que le ayude a sobrevivir.

Además, como cualquier Ultraente, no puede usarse como Defensor de Gimnasio, por lo que no merece la pena esforzarse en subirlo de nivel.

