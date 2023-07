Munna en Pokémon Go: versión shiny y cómo capturarlo

Munna apareció recientemente en el último evento de Pokémon Go, no obstante, te contamos cómo atrapar a este Pokémon de tipo Psíquico y su posibilidad de aparecer shiny.

El evento Pokémon Go con temática de sueño se celebró del 15 al 16 de julio para darle la bienvenida a Pokémon Go Plus+. El dispositivo puede atrapar automáticamente Pokémon y girar Poképaradas sin tener que hacer nada. También puede conectarse con Pokémon Sleep para registrar las horas de descanso de los usuarios.

Durante el evento, los entrenadores pudimos atrapar a Komala por primera vez aunque también aparecieron Munna, Drowzee y Snorlax.

Sin embargo, si te perdiste el evento te contamos cómo encontrar a Munna y si el Pokémon puede aparecer como Shiny.

Cómo conseguir a Munna en Pokémon Go

Niantic

Si no pudiste atrapar a Munna durante su evento debut no te preocupes porque aún podemos encontrar al Pokémon de tipo Psíquico dentro del juego. De esta forma, podremos encontrar a Munna averiguando si está en la rotación de las Incursiones de 1 estrella o completando tareas de investigación de Campo.

Si decides seguir la ruta de las Incursiones, Munna es débil a los ataques de Bicho, Siniestro y Fantasma.

¿Puede aparecer Munna en su versión shiny?

¡Sí! Si tenemos suerte podremos encontrar la versión shiny o variocolor de Munna dentro de Pokémon Go. A diferencia de su aspecto original de flores rosas y moradas, Munna shiny tiene flores amarillas y verdes con los ojos rojos más oscuros.

¿Tiene Munna una evolución?

Munna puede evolucionar a Musharna una vez que consigamos 50 Caramelos y una Piedra Teselia. Este último objeto puede ser una recompensa de investigación semanal, así que es mejor recoger los sellos todos los días de la semana.

Asimismo, recuerda que podemos conseguir más caramelos Munna usando bayas piñas durante los encuentros que tengamos con el Pokémon. Del mismo modo, si necesitas una ayuda extra recuerda que podemos equiparlo como nuestro compañero para que vaya generando caramelos de forma pasiva a medida que vamos caminando.