Nueva filtración de Pokémon Escarlata y Púrpura predicen a Suicune y Virizion paradoja

Los fans de Pokémon Escarlata y Púrpura ya esperan con ansias las posibles expansiones de DLC, y una filtración indican que los juegos presentarán formas Paradoja de Suicune y Virizion con movimientos únicos.

Los fans de Pokémon Escarlata y Púrpura han tenido la oportunidad de involucrarse profundamente en la región de Paldea. Desde la helada Sierra Napada hasta la cubierta de pintura Bosquejada, no hay escasez de áreas para explorar.

Sin embargo, muchos fans ya están mirando hacia el futuro, curiosos sobre el potencial DLC para Escarlata y Púrpura. Con el éxito del pase de expansión DLC en Espada y Escudo, parece bastante probable que los juegos Gen 9 reciban algo similar, principalmente porque temprano las minas de datos descubrieron fragmentos de contenido que aún no están disponibles en los juegos.

Esto incluye a los Pokémon legendarios Suicune y Virizion. Ambos tienen presencia en los datos del juego Pokémon Escarlata y Púrpura, y la nueva información filtrada a través del creador del equipo VGC podría dar a los fans algunas pistas sobre posibles debuts futuros.

Filtración de Pokémon Escarlata y Púrpura predicen los tipos de Suicune y Virizion

En una serie de tuits de CentroLeaks, los nuevos movimientos Hydro Stream y Psyblade se pueden ver en el menú desplegable del creador de equipos VGC en un tuit de Kaphotics. La publicación dice: “NUEVA FILTRACIÓN Se han filtrado dos nuevos movimientos, potencialmente para Virizion y Suicune Paradoja: – Hydro Steam – Psyblade”.

Una siguiente publicación de CentroLeaks predice los tipos Paradoja de Suicune y Virizion según el tweet, Suicune será Agua/Fuego y Virizion será Planta/Psíquico.

Sin embargo, Pokémon Escarlata y Púrpura actualmente no tiene expansiones DLC confirmadas. Nintendo y Game Freak no han hecho ningún anuncio sobre contenido adicional, nuevos debuts de Pokémon o actualizaciones de juegos planificadas. Debido a esto, no hay forma de saber si estos la filtración del nuevo Pokémon son correctas en este momento.

A pesar de esto, sería muy emocionante ver a los dos Legendarios anteriores obtener una nueva apariencia para los juegos Gen 9, y agregaría nuevos desafíos para aquellos que ya atraparon a todos los Pokémon que viven actualmente en la región de Paldea.