¿Qué hace la Regresión Primigenia en Pokémon Go?

Con el regreso de Groudon Primigenio y Kyogre Primigenio a Pokémon Go, muchos jugadores sienten curiosidad por saber cómo funciona la Regresión Primigenia y qué beneficios otorga. Aquí tienes todo lo que necesitas saber sobre esta forma única de Megaevolución.

Tanto Kyogre Primigenio como Groudon Primigenio estarán presentes en los Días de Incursión, dándote la oportunidad de atrapar a dos de los legendarios más fuertes de Pokémon Go. Este es su primer regreso a Pokémon Go desde que se introdujeron en enero de 2023, así que no querrás perdértelo.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Estas antiguas potencias alguna vez gobernaron Hoenn, pero se han debilitado durante miles de años. El proceso de Regresión Primigenia les permite recuperar su verdadero poder absorbiendo la energía de la naturaleza que nos rodea a todos.

¿Cómo funciona la Regresión Primigenia en Pokémon Go?

La Regresión Primigenia funciona igual que la Megaevolución, pero solo se aplica a Groudon y Kyogre. Cuando se activa la Regresión Primigenia, estos dos Pokémon legendarios se transforman en sus formas Primigenias, que tienen estadísticas más altas y acceso a nuevos movimientos característicos, Filo del abismo y Pulso Primigenio.

Groudon y Kyogre experimentan la Regresión Primigenia durante 8 horas si reciben 400 de Energía Primigenia, que se obtiene completando Incursiones de Groudon Primigenio o Kyogre Primigenio durante eventos destacados. Al igual que la Megaevolución, las siguientes Regresiones Primigenias requieren menos energía para activarse.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Como ocurre con todas las Megaevoluciones, estos Pokémon legendarios proporcionan varios beneficios pasivos fuera de combate cuando se activa la Regresión Primigenia:

Caramelos extra al atrapar Pokémon del mismo tipo.

Mayor probabilidad de Caramelo XL al atrapar Pokémon del mismo tipo.

XP extra por capturar Pokemon del mismo tipo.

Tanto Kyogre Primigenio como Groudon también ofrecen un puñado de beneficios pasivos en las batallas de Incursión, aunque no se acumulan si se usan varias Megaevoluciones al mismo tiempo: