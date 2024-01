Ribombee en Pokémon Go: mejores ataques y ¿vale la pena?

Aquí te contamos cuál es el mejor conjunto de ataques para Ribombee y si este bicho/tipo hada es bueno para el PvP en Pokémon Go.

La última forma evolutiva de Cutiefly es Ribombee, un tipo Bicho/Hada que apareció por primera vez en la Generación VII de Pokémon Sol y Luna.

Ribombee no era un Pokémon poderoso ni mucho menos en los juegos principales de consola, aunque su velocidad era muy buena. Pero, ¿qué pasa con Pokémon Go?

He aquí un vistazo a los mejores atques para Ribombee en Pokémon Go y si es bueno para el juego o no.

Mejores ataques para Ribombee en Pokémon Go

Los mejores ataques para Ribombee es usar Viento feérico como movimiento rápido, y Zumbido y Brillo Mágico como movimientos cargados.

Dado que Ribombee es un Pokémon de tipo Bicho/Hada, obtiene la bonificación STAB tanto en los movimientos de tipo Bicho como en los de tipo Hada. Por lo tanto, tiene sentido hacer uso de este cuando haces la construcción de los ataques para Ribombee.

Ribombee solo puede usar dos Movimientos Rápidos y Viento feérico tiene un EPS increíblemente alto de 9,0. Puede que no tenga mucha potencia, pero la compensación merece la pena.

En cuanto a los movimientos cargados, Ribombee sólo puede aprender de un grupo de dos movimientos diferentes. Dada esa información, la decisión ya está tomada para los entrenadores.

Ataques que Ribombee puede aprender en Pokémon Go

Estos son todos los ataques que Ribombee puede aprender en Pokémon Go:

Movimientos Rápidos

Estoicismo (Bicho)

Viento Feérico (Hada)

Movimientos cargados

Zumbido (Bicho)

Brillo Mágico (Hada)

¿Ribombee vale la pea en Pokémon Go?

Ribombee carece de la fuerza necesaria para ser formidable en el PvP de Pokémon Go.

El tipo Bicho/Hada ocupa el puesto 802 en la clasificación de la Gran Liga de PvPoke en enero de 2024. A Ribombee XL le va un poco mejor en la Ultra Liga, pero ocupa el puesto #473 entre todos los Pokémon que se pueden usar en esa plataforma.

