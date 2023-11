Semana de Eevee en Pokémon Sleep: calendario y bonificaciones

The Pokémon Company

Pokemon Sleep anunció un nuevo evento que durará una semana y estará protagonizado por el icónico Pokemon Eevee. Aquí tienes un desglose de todo lo que los entrenadores pueden de la Semana Eevee.

Pokemon Sleep es el juego para móviles más reciente, centrado en la famosa serie de juegos de atrapar monstruos y que además, ayuda a a conseguir un sueño saludable.

Aunque eso sí, este título gratuito permite a los jugadores hacer algo más que controlar su sueño.

En Pokémon Sleep, los entrenadores pueden encontrar Pokémon raros, capturar variocolores, cocinar y crear su equipo ideal para conseguir las mayores bonificaciones ymucho más.

El juego para móviles también organiza eventos, como el de Halloween de octubre de 2023, que contó con un montón de espeluznantes Pokémon de tipo Fantasma.

Ahora, Pokemon Sleep ha anunciado el evento de la Semana Eevee, que se centra en esta adorable criatura multievolución de la Gen 1.

Semana de Eevee en Pokémon Sleep: fecha y horarios

Según la información de Serebii.net, el evento comenzará el 20 de noviembre de 2023 y durará hasta el 26 de noviembre de 2023.

Aún no está claro a qué hora comenzará el evento. Sin embargo, el evento de Halloween 2023 comenzó a las 4 AM hora local y duró hasta las 3:49 AM hora local. Por lo tanto, es probable que la Semana de Eevee también comience a primera hora de la mañana.

Semana de Eevee en Pokémon Sleep: bonificaciones

Al comienzo del evento, los entrenadores pueden esperar un aumento de las apariciones de Eevee, así como un aumento de las recompensas de Incienso para los Pokémon Evolución.

Los siguientes Pokémon tendrán una mayor aparición durante la Semana Eevee 2023:

IMAGEN NOMBRE TIPO TIPO DE SUEÑO Eevee Normal Medio Vaporeon Agua Profundo Jolteon Eléctrico Medio Flareon fuego Medio Espeon Psíquico Medio Umbreon Oscuro Ligero Leafeon Hierba Ligero Glaceon Hielo Profundo Sylveon

Hada Medio

Desde el 20 de noviembre de 2023 hasta el 26 de noviembre de 2023, los entrenadores pueden esperar ver a Eevee y sus evoluciones aparecer más a menudo en la zona del campamento tras una buena noche de sueño, así que deberás aprovechar ya que es una buena oportunidad para hacerte con estos.