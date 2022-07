Todos los Pokémon de la generación 8 y su forma de Galar en Pokémon Go

Load More

¡Y hasta aquí todo lo que necesitas saber sobre la generación 8 de Pokémon en Pokémon Go! Mantendremos la lista actualizada a medida que más criaturas vayan incorporándose.

Al ser variantes regionales de Pokémon existentes, técnicamente no se consideran especies “nuevas” en la región de Galar. Es por eso que se enumeran con el mismo número de Pokédex que sus formas originales.

Actualmente solo hay 13 especies de la generación 8 en la Pokédex de Pokémon Go. Lo más probable es que se añadan nuevos en el futuro.

Para que no te pierdas entre tanto Pokémon, te traemos todos los pokémon disponibles de la generación 8 en Pokémon Go así como su forma de Galar.

Hay cientos y cientos de Pokémon para atrapar a medida que andamos en Pokémon Go. No obstante, cada determinado tiempo se van incluyendo nuevos especímenes a la Pokédex a través de eventos por tiempo limitado o bien por misiones de investigación especial.

Poco a poco los Pokémon de la Generación 8 están llegando a Pokémon Go junto a las formas de Galar, pero ¿cuáles son los que están actualmente disponibles en el juego para móviles? Te traemos todos los detalles.

by Paula González