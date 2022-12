Rainbow Six y Ubisoft presentan sus planes en esports para 2023

Ubisoft ha presentado hoy sus planes en el circuito de esports de Rainbow Six para 2023, con una colaboración con BLAST.

Ubisoft ha presentado el nuevo circuito global de esports de Rainbow Six, que se lanzará en marzo de 2023. Esta nueva versión del circuito global estará formada por nueve regiones y creará más oportunidades para desarrollar partidos internacionales de alto nivel, sin dejar de ofrecer a los equipos más pequeños una forma de llegar a la cima.

A partir de marzo de 2023, el circuito global de esports de Rainbow Six lo formarán las siguientes nueve regiones: Europa, Norteamérica, Brasil, Japón, Corea del Sur, Hispanoamérica, Asia, Oceanía y MENA (Oriente Próximo y Norte de África).

Una nueva temporada competitiva llega a Rainbow Six Esports para 2023

La temporada competitiva comenzará en marzo y durará hasta el siguiente febrero, con esta estructura:

De marzo a mayo: Fase 1, que culminará con un Six Major extendido en mayo.

De junio a agosto: Off-Season.

De septiembre a noviembre: Fase 2, que culminará con un Six Major extendido en noviembre.

De diciembre a febrero: Off-Season.

Febrero: Six Invitational.

En cada fase, las nueve regiones tendrán programas regionales independientes que funcionarán de forma paralela. Los periodos Off-Season predefinidos darán a los equipos tiempo para reorganizarse, reponer fuerzas y prepararse para la siguiente fase o competición, además de dejar espacio para torneos de terceros.

Cada temporada competitiva, que contará con un sistema de puntuación rediseñado, supondrá una carrera en la que conseguir puntos para clasificarse para el Six Invitational, la cúspide de Rainbow Six en esports. En ella se reúnen los 20 mejores equipos de cada año. El equipo ganador se coronará como Campeón del mundo de Rainbow Six Siege y levantará el codiciado martillo de Sledge.

Ubisoft

Ubisoft anuncia colaboración con BLAST

Ubisoft, redoblando sus esfuerzos de cara al lanzamiento de la temporada 2023, se complace en anunciar una colaboración histórica con BLAST. Esta durará varios años y abarcará todo el circuito global (salvo Japón) de esports de Rainbow Six, desde los programas regionales hasta los eventos internacionales.

BLAST, trabajando mano a mano con Ubisoft, ofrecerá lo mejor de su tecnología líder en la industria, unos valores de producción que priorizan a la comunidad y una gran experiencia organizando torneos. La suma de todo ello creará un circuito que resultará atractivo para todas las personas que integran la comunidad de Siege, y en el que querrán participar fans, jugadores profesionales, aspirantes, organizaciones, talentos y marcas.

Fases 1 y 2 de Rainbow Six Esports en 2023: programas regionales

Los programas regionales, que son la forma de clasificarse para el Six Major al final de cada fase, se basarán en un modelo híbrido que cuenta con componentes abiertos y cerrados. Las nueve regiones contarán con un clasificatorio abierto que permitirá a todos los equipos competir para hacerse con un lugar en el Six Major.

De forma paralela, algunas regiones también tendrán ligas cerradas en las que la comunidad podrá disfrutar de los enfrentamientos de los equipos de mayor nivel en los esports de Siege.

“Sabemos que las organizaciones tienen que hacer grandes esfuerzos e inversiones para crecer y mantener plantillas de gran rendimiento que ofrezcan contenido de calidad a sus fans; por eso queremos crear programas en los que estas organizaciones puedan prosperar.”, comentan desde Ubisoft.

Ligas cerradas

Las ligas cerradas y los clasificatorios abiertos para el Six Major determinarán de forma conjunta qué equipos alcanzan el torneo al final de cada fase. Hoy, Ubisoft ha confirmado que las siguientes regiones contarán con ligas cerradas de forma paralela a los clasificatorios abiertos:

Europa: liga cerrada con hasta 10 equipos.

Norteamérica: liga cerrada con hasta 10 equipos.

Brasil: liga cerrada con hasta 10 equipos.

Japón: liga cerrada con hasta 10 equipos.

Corea del Sur: liga cerrada con hasta 8 equipos.

Hispanoamérica: liga cerrada con hasta 8 equipos.

Aún se están perfilando los detalles de los programas regionales de Asia, Oceanía y MENA en la colaboración con BLAST, por lo que pronto se dará a conocer más información al respecto.

Six Major, estrella de los esports en Rainbow Six para 2023

Dado que en el nuevo evento habrá nueve regiones representadas, y que algunos equipos llegarán directamente de los clasificatorios regionales, el Six Major se va a ampliar para contar con una fase adicional previa a la Fase de grupos y los Playoffs. Este nuevo formato de competición promete una serie de narrativas emocionantes, con partidos diversos y enfrentamientos entre distintas regiones.

Está claro que Rainbow Six trae muchas novedades para el panorama de los esports en 2023. Sistema de puntos, R6 Share… en Dexerto estaremos pendientes para traeros toda la información.