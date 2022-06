Mario + Rabbids Sparks of Hope: fecha de lanzamiento, tráilers y más

Load More

Los siguientes personajes han sido confirmados para Mario + Rabbids Sparks of Hope:

En lugar de que los personajes viajen a través de diferentes áreas, todas conectadas por un gran centro, como en Kingdom Battle, los jugadores de Mario + Rabbids Sparks of Hope se embarcarán en un viaje a través de diferentes planetas para “restaurar el orden en el universo”.

Parece que la secuela Sparks of Hope seguirá un formato similar al del juego original, Kingdom Battle, que tomó la exitosa fórmula de los juegos de estrategia en tiempo real como XCOM para crear una jugabilidad atractiva.

Un año después de que se anunciara el juego por primera vez, Nintendo finalmente ha confirmado que Mario + Rabbids Sparks of Hope se lanzará el 20 de octubre de 2022 .

Por lo que ya hemos visto, Mario + Rabbids Sparks of Hope presenta más batallas, más armas y más variables caóticas que inevitablemente causarán estragos en el campo de batalla. Para que estés al día, hemos recopilado toda la información sobre este nuevo juego de Mario para Nintendo Switch.

Mario + Rabbids Sparks of Hope r epresenta el segundo juego de una de las franquicias más nuevas y sorprendentes de Nintendo, así que aquí está todo lo que sabemos, incluida la fecha de lanzamiento y las nuevas funciones de jugabilidad

by María Pastoriza