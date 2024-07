¿Banea Roblox a los jugadores menores de 13 años?

Roblox tiene unas reglas bastante estrictas con los menores de 13 años, y te explicamos si hay riesgo de baneo por parte de la plataforma.

Si hay algo por lo que se ha popularizado Roblox es por ser una plataforma enorme de contenido donde cualquier usuario tiene su propio rincón, bien sea de simulación de vida o bien sea por llevar a cabo épicos combates de sus personajes favoritos.

Sin embargo, al haber muchos menores de edad, algunos padres se preguntan qué pasa con los menores 13 años y si Roblox puede banearlos de la plataforma. Esto es todo lo que tienes que saber al respecto.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¿Puede banear Roblox a un niño menor de 13 años?

No, Roblox permite a los niños menores de 13 años jugar en Roblox por lo que el juego no los banea. Sin embargo, se pedirá que se configure un código PIN por parte de los padres para que estos puedan llevar a cabo una monitorización de la actividad de la cuenta. En el caso de no haberlos, el propio niño podrá llevar a cabo los ajustes que vea oportunos.

Del mismo modo, al activarse el PIN de la cuenta, Roblox automáticamente llevará a cabo ajustes más estrictos para proteger al menor de los posibles engaños o peligros por parte de otros usuarios.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Del mismo modo, el chat del propio juego al detectar que es un niño de 13 años tendrá más filtros. No solo pasa por un bot sino también por trabajadores de la plataforma para asegurarse de que tanto el contenido como el lenguaje son apropiados para el menor de edad.

No obstante, desde las directrices de seguridad que expone Roblox se anima a los padres que lean las normas con los hijos para que ambas partes sean conscientes de qué puede realizar o no dentro de Roblox.

Igualmente, el juego ofrece una configuración de contacto mucho más restrictiva que puede hacer que nadie pueda ponerse en contacto con nosotros al desactivar el chat o bien limitando las interacciones solo a los amigos.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber sobre la posibilidad de Roblox de banear a los niños menores de 13 años. No dejes de visitarnos para saber cómo crear un pase o una camiseta dentro de la plataforma.