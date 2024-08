Cómo ganar en Dress to Impress de Roblox: consejos y trucos

En Dress To Impress tenemos que llevar nuestras mejores galas para dejar a todos sin habla, pero si no sabes cómo ganar te traemos trucos y consejos para que arrases por donde pases.

Roblox tiene un gran catálogo de juegos, pero Dress to Impress se ha alzado como uno de los más populares para demostrarle a todo el mundo tu gran sentido de la moda.

Sin embargo, si estás teniendo problemas para proclamarte campeón te traemos las claves para conseguir todos los votos.

Cómo ganar en Dress to Impress de Roblox

Para ganar en Dress to Impress necesitamos recibir votos del resto de jugadores de la sala para alzarnos como el usuario mejor vestido.

Si queremos asegurarnos los votos tenemos que realizar un conjunto que sobresalga del resto de participantes. Para ello podemos hacer lo siguiente:

No cambies siempre el maquillaje

El maquillaje funciona más bien como un complemento dentro de Dress to Impress y no como parte del conjunto. Te recomendamos que uses uno “genérico” que sientas que irá bien con tus propuestas, de esta forma ahorrarás un montón de tiempo que puedes usar para centrarte en la ropa.

Algo parecido pasa con el peinado. En este aspecto tiene más peso porque podemos hacer que destaque más la ropa de un modo u otro. No obstante, si usamos uno para todos nos dará más segundos para escoger las piezas de ropa.

Igualmente, el tono de piel hará que la ropa pueda destacar más o menos. Por ejemplo, si vas a utilizar colores fuertes o saturados como un amarillo chillón siempre brillará más en una piel oscura que en una clara lo que hará que destaque.

Roblox

Céntrate en el tema del desfile y no satures

Si el tema es “lazos” intenta que todo lo que utilices vaya en armonía. Sabemos que llamar la atención de los jugadores es clave, pero tampoco que se te vaya la cabeza y pongas a tu personaje con lazos de la cabeza a los pies.

Asimismo, si tenemos “baile elegante” lo mejor será escoger un traje largo elegante con un peinado recogido.

Utiliza accesorios

En muchas ocasiones, los accesorios de ropa son parte vital del conjunto debido a que le dan el toque extra para que tu conjunto arrase.

Complementos como gafas, bolsos o zapatos son clave para poner la guinda al pastel y elevan considerablemente el look. No te olvides incluirlos.

Patrones

Los colores básicos se usan como base para la ropa. Sin embargo, podemos hacer que se vea terminado y más sofisticados si le añadimos patrones a la ropa. Eso sí, ten cuidado con los que usas ya que utilizar demasiados puede ser demasiado.

Cuando los vayas a usar que tengan armonía entre sí. Por ejemplo, usa rayas verticales con otras del mismo tipo, no utilices otras que visualmente descuadren el patrón.

Roblox

Invita a tus amigos a jugar

Debido a que es un concurso de moda donde el resto de jugadores son los que votan, si juegas con amigos tus oportunidades de ganar aumentarán. A más amigos más votos. Simple y efectivo.

Utiliza prendas VIP

En el caso que te encante el juego y puedas utilizar dinero real es una buena idea comprar objetos VIP.

Estas piezas de ropa de pago nos dan formas diferentes, así como patrones y accesorios que harán que puedas destacar del resto de la competencia.

Ten en cuenta que a la hora de armar un buen conjunto todo importa. Si no ganas ármate de paciencia y ve practicando hasta dar con la tecla.

¡Y ya está! Esto es todo lo que tienes que saber para arrasar en Dress to Impress. No dejes de visitarnos para estar la día de todo lo que tienes que saber sobre tus videojuegos y animes favoritos.