Juego cruzado en Roblox: ¿es multiplataforma?

Muchos jugadores que no conocen muy bien Roblox se puedene star preguntando si tiene soporte de juego cruzado, o si es compatible con consolas de PlayStation, Xbox o Nintendo. Acá vas a conocer todo sobre si Roblox es multiplataforma o no.

Pese a haber sido lanzado en 2006, hay muchas personas que no están muy claras de cómo funciona Roblox. Y no es para menos, si esta plataforma alberga a tantos usuarios y juegos como granos de arroz.

Vamos por el principio. Roblox es una plataforma de juegos en línea que pertenece a Roblox Corporation. En esta plataforma, los usuarios pueden crear sus propios juegos y compartirlos con la comunidad. Pese a haber sido desarrollada entre 2003 y 2004, fue lanzada al público en 2006 y en 2010 creció exponencialmente.

Tan solo en 2020, la plataforma ya contaba con 164 millones de usuarios activos, siendo la mayoría de su público menores de edad. De ahí a que hayan habido alguna que otra controversia.

Al albergar a tantos jugadores, es lógico querer expandirse a otros sistemas, así ¿Roblox permite el juego cruzado? Acá te diremos si tiene soporte multiplataforma o no.

¿Roblox acepta el juego cruzado?

El juego cruzado es básicamente el que te permite jugar entre consolas con un título en particular. Es decir, podrás jugar en línea un título junto a otros, sin imortar que tengan un PlayStation 5, Nintendo Switch o Xbox Series X|S.

Afortunadamente, Roblox sí tiene soporte multiplataforma y los jugadores pueden disfrutarlo en PC, móviles (incluyendo iOS y Android), Mac OS X, PlayStation y Xbox. Lamentablemente aún no se encuentra disponible en Nintendo Switch y vemos difícil que esto vaya a cambiar, aunque están en conversaciones. Probablemente para la siguiente consola de Nintendo.

En el caso de Xbox, hay algunas limitantes. Acá no hay ciertas características que sí están disponiles en otras plataformas, además, el método de invitación habitual no funciona para Xbox One. “Solo se puede enviar una invitación desde Xbox One con la identificación de usuario de otra persona. Alternativamente, el reproductor solo puede procesar la aplicación con un teléfono inteligente o una PC.“

Así que ya sabes que Roblox sí es multiplataforma. Si quieres darle una oportunidad, podrás disfrutarlo con amigos sin importar el sistema en el que lo jueguen.