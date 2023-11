Mejores juegos offline para móviles 2023: Stardew Valley, Minecraft y más

El nicho de juegos para móviles está en auge ya que suelen ofrecer características que otros sistemas a lo mejor no tienen, especialmente si hablamos de portabilidad. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no tienes acceso a una conexión de red? Ahí es cuando entran en juego los títulos que no necesitan conexión, y acá te hicimos una lista con los mejores.

Aunque los juegos de consola y PC son los que ofrecen la mejor calidad gráfica, requieren que el jugador adquiera un costoso equipo. Los juegos para móvil, sin embargo, requieren mucho menos y tienen la ventaja añadida de ser cómodos.

Sabemos que hay consolas como la Nintendo Switch o la Steam Deck, pero la característica de portabilidad nunca será igual a la que brinda un móvil, al menos hasta ahora.

Mientras que muchos juegos de hoy en día, como Diablo 4, Payday 3, Marvel Snap y otros, requieren una conexión constante a Internet para jugar, hay una lista de juegos offline que puedes probar siempre que estés desconectado de la red.

Así que aquí están los títulos que se pueden disfrutar sin internet, conformando nuestra lista de los mejores juegos móviles offline en 2023.

Los juegos offline para móviles de 2023 más divertidos

Comencemos entonces con nuestra lista, recuerda que independientemente del orden en el que estén, no hay alguno que la encabece. Todos son igual de buenos.

Stardew Valley

CONCERNEDAPE

Stardew Valley ofrece más de 50 horas de contenido que gira en torno a la agricultura, la cría de animales, la minería, la creación de una familia y un sinfín de cosas más. Las opciones de personalización para tu granja y tu hogar son más que suficientes, y el nuevo contenido para un jugador sigue llegando a través de actualizaciones.

Si te gustan los juegos de simulación de vida, no dudes en tener Stardew Valley. Está basado en la serie Harvest Moon, pero encontrarás un montón de mejoras y nuevas mecánicas. A lo largo de los años, el juego ha ganado múltiples premios y se ha consolidado como uno de los mejores títulos de simulación de vida.

LIMBO

Playdead

LIMBO es uno de los juegos para móvil más premiados de la historia y, para ser justos, esta aventura indie se lo merece con creces. Su diseño de puzles es único y los efectos visuales y sonoros ayudan a ofrecer una experiencia envolvente.

Este juego te sitúa en un mundo oscuro en el que te enfrentas a una gran variedad de obstáculos y rompecabezas. El objetivo es salvar a tu hermana. La historia cautiva a la mayoría de los jugadores. Muchos niveles pueden parecer imposibles a primera vista y aprender cosas nuevas con cada desafío es la belleza de este título.

En general, si buscas un juego de aventuras cautivador, hacerte con LIMBO puede ser una decisión de la que no te arrepentirás.

Alto’s Odyssey

Noodelcake Studios

Alto’s Odyssey tiene un montón de biomas con obstáculos únicos y la atractiva banda sonora es lo que diferencia a este juego de cualquier otro en el género de plataformas. Hay un elenco de seis personajes con habilidades diferentes y cada nivel se adapta mejor a unos personajes que a otros.

Desde globos aerostáticos hasta montar por las paredes, en Alto’s Odyssey hay muchas mecánicas que debes dominar. Sin duda, el sistema de trucos de un solo toque parece fácil, pero comprendes su verdadera complejidad tras desbloquear los combos.

Plants vs Zombies 2

EA

Plants vs Zombies fue desarrollado por EA y se ha convertido una de las franquicias de juegos más famosas de la historia y la segunda entrega de la serie es aún más entretenida que su predecesora.

En Plants vs Zombies 2 la diversión está asegurada. Pueda que parezca sencillo al principio, pero todo cambia cuando tienes un número limitado de plantas para usar y los Zombies tienen poderes restringidos. Sin embargo, hay más de 300 fases y la acción sigue mejorando.

Aunque puedes jugar a Plants vs Zombies 2 con otros jugadores a través del modo Arena, el juego principal es offline y hay suficiente contenido repartido en 11 mundos.

Minecraft Pocket Edition

Mojang

El sandbox más popular de la historia, Minecraft, ya está disponible en dispositivos móviles y además puedes acceder a él sin conexión a internet. Millones de jugadores han probado la aventura de Mojang, además, difícilmente encontrarás a jugadores con la misma experiencia.

Minecraft es lo que tú hagas de él. Puede ser un simulador de agricultura, un RPG de acción, un viaje educativo sobre minerales y animales, e incluso una experiencia multijugador. Con las nuevas actualizaciones, los desarrolladores se centran en lanzar nuevos biomas y animales.

Este es uno de esos juegos a los que nunca se les acaba el contenido. Esto explica por qué sigue siendo jugado por millones de personas después de décadas de lanzamiento.

Si decides jugar a Minecraft, asegúrate de echar un vistazo a nuestras guías haciendo clic acá.

GRID Autosport

EA

En un género repleto de grandes nombres como Need for Speed y Asphalt, GRID Autosport es un brillante juego móvil offline para jugadores que quieren probar algo nuevo. Con más de 100 coches y 100 circuitos, siempre tendrás contenido divertido a tu disposición.

La versión para móviles de GRID Autosport funciona a las mil maravillas y los jugadores apenas han informado de problemas de rendimiento. Además, la mecánica de las carreras está muy pulida. En el juego, aspiras a ser un piloto profesional y es esencial dominar diferentes estilos de carreras como Open-Wheel, Tuner, Touring, Endurance, Demolition, Drift, Drag y Street Races.

Two Dots

Playdots

Si buscas un juego offline para móviles que sea sencillo pero entretenido, Two Dots podría ser la mejor elección para ti. Hay más de 4400 puzles que requieren que toques puntos y no hay límite de tiempo que dificulte tu toma de decisiones.

Mientras que algunos puzles contienen objetos ocultos, otros te obligan a devanarte los sesos para dar con el movimiento perfecto. En general, recomendamos este juego a quienes no sean grandes fans de la acción trepidante y quieran algo desenfadado para pasar el rato.

Bloons TD 6

Ninja Kiwi

Los juegos Bloons Tower Defense han redefinido el género y Bloons TD 6 es el juego más pulido de la serie hasta la fecha. El caótico formato Monkey vs. Bloons ha impresionado a millones de jugadores a lo largo de los años y si aún no lo has probado, este es un gran punto de partida.

Bloons TD 6 tiene Torres Mono y Héroes que funcionan de forma única en mapas bien diseñados. El modo cooperativo para cuatro jugadores es un plus, pero no te perderás de nada jugando a la campaña para un jugador.

Todas las torres de Bloons TD 6 son útiles y nunca verás un desequilibrio en la meta.

Thumper

Drool

Thumper es un juego rítmico violento y offline que ha llegado recientemente a los dispositivos móviles. Mientras que los veteranos que lo hayan jugado en PC o Nintendo Switch pueden revivir sus recuerdos a través de esta edición la “pocket edition”, los novatos por fin pueden presenciar la innovadora acción basada en el ritmo pero en sus dispositivos móviles.

Acostumbrarse a los controles móviles de Thumper con una sola mano puede resultar complicado al principio. Sin embargo, una vez que le cojas el truco, no querrás parar antes de superar los nueve niveles. La música hace un trabajo brillante para mantenerte enganchado y los llamativos efectos visuales aumentan la emoción.

Cover Fire

Viva Game Studios

Cover Fire es un juego de disparos offline muy bien desarrollado, con unos gráficos y una jugabilidad excepcionales. Hay muchas localizaciones con misiones angustiosas y puedes formar un poderoso equipo para completarlas.

Hay una gran variedad de armas en Cover Fire y tienes garantizada una experiencia sin anuncios a lo largo de la historia que contiene doce capítulos. Con actualizaciones frecuentes, también han llegado al juego nuevos modos de juego, armas y capítulos.

Con más de 100 millones de descargas, Cover Fire es ya un gran éxito entre los jugadores de móviles. Puedes conseguirlo gratis en Google Play Store o Apple App Store, pero ten en cuenta que hay muchas compras dentro del juego para mejorar tu experiencia.

Con esto ya finalizamos nuestra lista de los mejores juegos para móviles offline que pertenecen a diferentes géneros como shooter, acción, RPG, simulación, carreras y más ¡esperamos que los disfrutes!