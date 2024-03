La Búsqueda de Roblox: Cómo obtener el emblema de Tower Defense Simulator

Tower Defense Simulator es un juego seleccionado para La Búsqueda en Roblox donde vas a poder hacerte con un emblema especial que luego podrás usar para obtener recompensas especiales. Acá te explicamos cómo vas a conseguirlo incluyendo al huevo de explorador de TDS.

No te vamos a mentir, conseguir el emblema y el huevo de Tower Defense Simulator puede llegar a ser un poco cansador, pero al ser parte de un evento tan importante como La Búsqueda de Roblox y que solo estará disponible hasta el 29 de Marzo, es razón suficiente para que no pierdas esta oportunidad.

Afortunadamente acá te decimos cómo conseguir el huevo de explorador, cómo derrotar al jefe Korblox Deathwalker y obtener su skin. Todo esto para poder obtener los emblemas completar el evento La Búsqueda de Roblox.

La Búsqueda de Roblox: Cómo conseguir el emblema de Tower Defense Simulator

Si deseas conseguir el emblema de TDS en Roblox y todas las recompensas canjeables, los jugadores tendrán que completar las misiones del mapa Guerras Korblox. Son 3 desafíos en total y los puedes completar con los siguientes pasos:

Dirígete a la página oficial de Tower Defense Simulator en Roblox e inicia la experiencia.

Una vez en el juego, entra en el portal del mapa Guerras Korblox (Korblox Wars si juegas en inglés) y elige la dificultad “Principiante”.

Comprueba tu equipo y coloca las torres cerca de la zona de aparición.

Derrota al jefe Korblox Deathwalker en la oleada 10 con una barra de salud de 15.000 puntos para conseguir el Emblema de La Búsqueda de Roblox.

Ahora, comienza la misión “Después de la caza“, en la que debes completar el modo de juego fácil tres veces usando torres de un grupo de seis Starters.

Utiliza las ventajas doradas en tus torres, si las tienes, para completar la misión y conseguir el huevo de explorador como recompensa.

Ahora, vuelve a entrar en el portal de Guerras Korblox y elige el modo difícil para conseguir la skin de Korblox (te recomendamos que entres con un equipo).

Derrota al jefe Deathwalker con una enorme barra de salud de 80.000 puntos para conseguir la skin de Korblox.

ROBLOX / PARADOXUM GAMES Supera el mapa de Korblox Wars para ganar emocionantes premios.

Sigue esos pasos para que puedas tener éxito en cada misión. Vas a tener que tener mucha paciencia, pero no es algo que no se pueda superar, además, las recompensas valen mucho la pena. Una vez superado el reto, podrás regresar al mapa de Korblox para recolectar Huevos. Aunque estos no te darán recompensas, pero es muy divertido.

