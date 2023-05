Análisis Star Wars Jedi Survivor: soy uno con la Fuerza, la Fuerza está conmigo

Star Wars Jedi: Survivor ha llegado a nuestras consolas (y PC) trayendo de nuevo a Cal Kestis y su periplo contra el Imperio. Este es nuestro análisis de cómo nos hemos sentido al acompañarlo en este viaje.

En los últimos años hemos podido disfrutar de muchísimo contenido sobre Star Wars más allá de las películas. Los cómics y novelas siempre fueron populares entre los fans (y los manuales de rol entre los más frikis, que Al filo del Imperio es una maravilla). Pero en los 202x nos hemos encontrado con una buena variedad de serie que nos acercaban a personajes conocidos y nuevos. Aunque debo decir que la serie de Obi Wan… ¡mejor no hablemos!

Por supuesto, Star Wars siempre ha sido popular en la industria del videojuego, y en los últimos años ha contado con dos pilares fundamentales – uno más que otro – para sostener la saga: Battlefront y Star Wars Jedi.

Hoy toca hablar en forma de análisis de Star Wars Jedi: Survivor, la secuela de Fallen Order, y cómo ha evolucionado el personaje de Cal Kestis a través de esta saga de la que esperamos más.

AVISO SPOILERS: Si bien realizamos este análisis intentando no hacer spoilers de Survivor, sí encontrarás contenido sobre Star Wars Jedi: Fallen Order. Si no has jugado la primera aventura de Cal Kestis, ¡será mejor que salgas de aquí!

Contenido

RESPAWN ENTERTAINMENT

De cero a héroe

Cuando nos despedimos de Cal Kestis al final de Fallen Order, nuestro jedi pelirrojo había sufrido una serie de encontronazos con la realidad que dejaron mella en su carácter ingenuo. Creo que uno de los motivos narrativos principales de aquella entrega fue la dificultad de elegir un camino virtuoso y la dureza de aceptar que, en ocasiones, la única opción que puede quedarnos para continuar la lucha es huir y lamernos las heridas para combatir otro día.

En Star Wars Jedi: Survivor nos encontramos desde el principio con un Cal diferente. Ya no encarnamos al chico que conocimos en Fallen Order, inseguro respecto a sus habilidades, su sitio en el universo y su papel en la lucha contra el Imperio. Los guionistas del juego han sabido plasmar el crecimiento del personaje tras sus viajes, y Cameron Monaghan (quien le presta su voz y su rostro al otrora Padawan) consigue también reflejar esta madurez con su trabajo de doblaje. Poco a poco nos volveremos a encontrar con viejos conocidos de Cal, y veremos que ya no le tratan como a un mero novato sino como a un aliado respetable.

El resultado es un Cal Kestis más confiado pero sin llegar a la arrogancia, como creo que debería comportarse un auténtico Jedi. A ratos le vemos intentando conectar o empatizar con sus enemigos, y a otros vemos cómo intenta darle ánimos y esperanzas a personajes que sienten que no tienen a qué aferrarse. Y éste puede ser uno de mis puntos favoritos del juego, porque personalmente no me gustan nada las secuelas en las que los protagonistas apenas muestran nada de crecimiento entre cada entrega. La evolución y carisma de Cal se nota desde las primeras horas, y va en aumento a medida que avanzamos en la trama principal.

¿He tomado una buena decisión?

Jedi Survivor intenta añadir un pequeño toque RPG y nos ofrece en ocasiones la posibilidad de elegir algunas líneas de diálogo con aliados y enemigos, pero estas elecciones casi nunca parecen tener un efecto real. Las acciones en respuesta de los personajes con los que entablamos conversación parecen ser siempre las mismas sin importar que, por ejemplo, hayamos querido conseguir información a base de amenazas o de trucos mentales Jedi.

Creo que esta decisión por parte de los desarrolladores supone una oportunidad perdida para que los jugadores proyecten algo de sí mismos en el personaje de Cal. Sin embargo, esta nueva entrega dispone también de una enorme cantidad de opciones de personalización para Kestis (desde estilos de pelo y barba a elección de pantalones), que en cierto modo compensan la carencia del impacto en los diálogos.

RESPAWN ENTERTAINMENT Parece que los Jedi tienen sentido de la moda (a veces)

Perfeccionando la Fuerza con nuevas habilidades

A estas alturas habréis leído que la versión de PC del juego no ha salido al mercado muy pulida, que digamos. En mi caso, además de los problemas gráficos que han reportado otros jugadores y analistas (pérdidas de frames por segundo, texturas que tardan en cargarse, etc) sufrí dos crashes totales o parciales durante el nivel introductorio del juego (imagina enfrentarte al primer minijefe del juego y darte cuenta de que, de repente, no puedes atacar con la espada láser). El estado del juego en PC ha generado mucha prensa negativa y realmente es una pena, porque en cuanto a jugabilidad creo que Jedi Survivor mejora notablemente respecto a la entrega anterior.

Una de las elecciones más acertadas es que prácticamente todas las habilidades de la Fuerza que Cal aprende en Fallen Order (correr por las paredes, atraer o empujar objetos y enemigos, etc) están disponibles desde el primer minuto. No hay ningún giro de guion que le cause amnesia al protagonista, o ningún bloqueo que nos fuerza a “aprender” de nuevo esas habilidades – si quieres empujar al primer soldado imperial que te encuentres al vacío, puedes hacerlo.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

Además, Kestis tendrá trucos nuevos en su arsenal desde el principio de la aventura, que nos harán sentir aún más cerca de ser un auténtico Caballero Jedi. Mi favorito es el Control Mental, con el que podemos manipular brevemente a un enemigo para que luche de nuestro lado. También se puede utilizar con monstruos y fauna si invertimos puntos de habilidad para mejorarlo, pero creo que merece mucho la pena: hay pocas cosas más gratificantes en el juego que encontrar al animal más grande de la zona, atraerlo hacia una zona llena de soldados imperiales y disfrutar viendo cómo nuestro nuevo amigo los aplasta por nosotros. Y, por supuesto, nos llevaremos experiencia.

RESPAWN ENTERTAINMENT

Muévete como un Jedi

Pero, por supuesto, hay otras mejoras en la jugabilidad fuera del combate que hay que mencionar en este análisis de Star Wars Jedi Survivor. A la hora de recorrer los mapas, sortear obstáculos y resolver puzles, Survivor trae una serie de mejoras bajo la manga para que este aspecto del juego sea menos tedioso.

Por un lado, podemos domesticar algunos de los animales que nos encontremos y utilzarlos para cruzar áreas rápidamente o incluso atravesar zonas a las que Cal no tendría acceso yendo a pie. Por ejemplo, montar a un Nekko (un enorme pájaro bípedo que me recordó inevitablemente a un Chocobo) nos permitirá subir por cuestas humedecidas por las que normalmente resbalaríamos, o podemos colgarnos de los pies de un Planeador (una mezcla curiosa entre ardilla voladora, perro y conejo) para sobrevolar zonas letales o alcanzar puntos normalmente inaccesibles.

Si quieres canalizar a tu Michael Scott interno y hacer parkour en cada planeta que visites, Kestis tiene otros dos recursos nuevos a su disposición. Durante la primera hora del juego recibiremos un gancho extensible que, como en God of War: Ragnarok, nos permitirá anclarnos en algunas paredes para continuar la escalada o huir del peligro. Más adelante, durante la historia principal, un aliado nos regalará un amuleto con el que, además de atravesar ciertas barreras verdes, podremos hacer un breve dash y lanzarnos unos metros por el aire. Esta habilidad también puede usarse durante el combate, de forma evasiva o para flanquear a nuestro oponente, pero resulta particularmente útil para conseguir esa distancia de más que nos salvaría de una muerte segura.

RESPAWN ENTERTAINMENT

La Fuerza es poderosa en él – Conclusión de nuestro Análisis de Star Wars Jedi: Survivor

Lo hemos mencionado brevemente pero toca hablar del elefante en la habitación: casi todos los que han jugado Jedi Survivor en PC han probado un producto que ha salido del horno antes de tiempo. No tengo experiencia en el desarrollo de videojuegos y no podría imaginar el esfuerzo que puede suponer completar un proyecto de esta magnitud, pero cuando una compañía lanza una versión incompleta al mercado ese batacazo puede hacer que el juego tenga una recepción peor de lo que merece.

Jedi Survivor es el último título con el que se ha cometido este error, pero hemos visto patinazos parecidos en el pasado y a escalas similares o mayores (Cyberpunk o Batman: Arkham Knight), y a estas alturas cabría esperar que la industria hubiese aprendido la lección. Es posible que algunos jugadores hayan aparcado este juego tras la mala experiencia del lanzamiento y no le quieran dar más adelante la oportunidad que creo que merece.

Acusaciones técnicas aparte, Jedi Survivor es una clara mejora a todos los niveles respecto a Fallen Order. Desde el combate a la movilidad, el diseño de escenarios, la interfaz de los menús y por supuesto la narrativa y los diálogos, Survivor no es simplemente una secuela sino una continuación en la historia tanto de Cal Kestis como de la Fuerza y de la difunta Orden Jedi. Y esta frase puede parecer una obviedad, pero hay muchas secuelas donde el paso del tiempo solo se nota en los años entre una entrega y otra, pero no en sus protagonistas.

Como comenté que no iba a hacer spoilers sobre la historia de Survivor en sí, solo quiero decir que espero que la historia de Cal Kestis continúe. Aún hay mucho que contar, aún queda viaje.