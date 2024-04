La gran actualización de Starfield añadirá construcción de naves, mapas ciudades y más

La próxima gran actualización de Starfield añadirá más funciones para construir naves así como mapas para las ciudades y mucho más. Sigue leyendo para conocerlas.

Desde el lanzamiento de Starfield, la comunidad estuvo pidiendo que pudiesen construir más naves dentro del juego ya que el actual lo consideraban insuficiente.

Tras una larga espera todo apunta que es lo que tendremos. Durante la última entrevista de Kinda Funny a Todd Howard ha anunciado que pronto llegará una nueva actualización al juego que traerá eso y mucho más a Starfield.

Puedes encontrar el fragmento a partir del minuto 31:10.

Durante la charla Howard habló todo lo relacionado con Fallout, Bethesda y, por supuesto, Starfield.

En un momento de la entrevista, el entrevistador Greg Miller le preguntó qué hace que un juego sea de Bethesda y cómo deciden los creadores qué incluir en un título. Howard no tardó en decir “la construcción”.

“La construcción de naves se convirtió en la gran novedad. Y en la actualización que tenemos en camino… Creo que se anunciará dentro de unos días, de hecho, esta semana… También tiene cosas geniales para la construcción de naves”.

Aunque no ha querido dar más detalles al respecto, es una de las funciones más solicitadas por miles de jugadores.

Asimismo, Howard ha mencionado que los desarrolladores estaban trabajando en los mapas de Starfield, concretamente, en los mapas de las ciudades del juego.

Esta característica fue también muy criticada por la comunidad. Sobre todo, después de que juegos más antiguos como The Elder Scrolls o Fallout tuvieran mapas para sus respectivas ciudades. Muchos no entendían cómo Starfield no podía tener algo tan básico.

Respecto a este tema decidió guardarse la información, pero sí que desveló que el equipo había “reelaborado algunas cosas de los mapas de las ciudades”.

Lo más seguro es que ahora se mucho más fácil navegar por las ciudades y llegar al destino con mayor facilidad.

No tenemos una fecha concreta de cuándo podría llegar al juego, aunque lo más probable es que lo haga muy pronto.

Del mismo modo, Howard anunció que el primer DLC llegará en otoño. Los detalles siguen siendo un secreto, pero algunos teorizan que se centrará en la Casa Va’Ruun, una de las facciones con las que los jugadores podemos trabajar en Starfield.

Con todas las críticas que recibió el juego en su lanzamiento, esta gran actualización podría equilibrar la balanza.

No dudes en seguir visitándonos para estar informado de todo lo que ocurre en Starfield así como en otros juegos.

