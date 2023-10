Jugadores de Starfield desconcertados por las “mejoras” de nave que no hacen nada

La comunidad de Starfield está desconcertada por las “mejoras” de las naves que no sirven para nada y que ponen de relieve las posibles oportunidades perdidas en el juego.

Si hay algo que nos ofrece Starfield de Bethesda es un vasto universo que podemos explorar como queramos. Y es que el juego está repleto de innumerables planetas, especies únicas y un sistema de construcción de naves que nos permite una creatividad sin precedentes. Desde el icónico Titanic hasta la legendaria nave Scimitar de Darth Maul, los jugadores han ido superando los límites de lo posible con el sistema de construcción de naves del juego.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Pero a pesar de estas posibilidades casi infinitas de construcción de naves, los jugadores se han quedado desconcertados porque algunas de las opciones de mejora de los módulos de las naves son “totalmente inútiles”.

Así son las mejoras de Starfield de naves “inútiles”

En un post de Reddit, un fan de Starfield preguntó: “¿Por qué puedo añadir una bahía médica a mi nave, pero no puedo usarla para curar dolencias o curarme a mí mismo? ¿Qué sentido tiene? Parece un gran descuido/una oportunidad perdida”.

La publicación tuvo una recepción abrumadoramente positiva. Rápidamente, otros jugadores de Starfield se mostraron de acuerdo y aprovecharon para compartir su opinión sobre las oportunidades perdidas y descuidos en Starfield.

Suscríbete a nuestra Newsletter para obtener las últimas actualizaciones sobre deportes electrónicos, juegos y más. Email Registrarse

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

Un jugador añadió: “¿Por qué tener una enfermería con la que no puedes curarte? ¿Por qué añadir una bodega de carga si no se puede almacenar en ella? ¿Por qué añadir un camarote para el capitán si todo el mundo a bordo lo usa como un camarote normal? Muchas oportunidades perdidas“.

Otros fueron más duros con sus comentarios, tachando la mayor parte del juego de “totalmente inútil”. “No me malinterpretes, me gusta este juego y me estoy divirtiendo jugándolo, pero parece que la mayoría de las cosas son solo pura estética“, escribió el jugador.

El artículo continúa después del anuncio.

El artículo continúa después del anuncio.

“Totalmente inútil. Recuerdo que escuché a Todd Howard hablar de Neon y The Astral Lounge y me dije: “Me muero de ganas de ir allí y comprobarlo” … Me decepcionó“.

Aunque Starfield ofrece a los jugadores la oportunidad de construir la nave de sus sueños, parece que todavía hay algunas áreas del proceso de construcción de naves que presentan carencias. Con las actualizaciones, Bethesda puede mejorar la experiencia general y la inmersión del jugador mientras explora Starfield. Tendremos que esperar para ver si eso sucede.